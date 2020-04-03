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الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تُنفذ "121" مهمةً خلال مارس

03 نيسان / أبريل 2020 11:13

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غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس "121" مهمةً خلال شهر مارس المنصرم، تنوعت بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت "42" شكوى وإفادة من المواطنات، فيما عملت على حل "18" قضية بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل 3 قضايا للنيابة العامة.

وأوضح مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في "23" قضية مختلفة، و "4" قضايا اعتداء، إلى جانب المشاركة في "22" مهمات تفتيش ومهمتين إحضار مشروحات.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "5" فعاليات وأنشطة متنوع تمت دعوتهم إليها.

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