الدفاع المدني ينشر إرشادات مُهمة للوقاية من خطر الحرائق

غزة-الرأي

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات مُهمة للمواطنين للوقاية من خطر الحرائق، ومن هذه الإرشادات:

- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأخطار داخل المنازل.

- اتخاذ إجراءات السلامة في المحال التجارية خاصة التي تستخدم خطوطاً ثُنائية مثل المولدات الكهربائية.

- إغفال خطر تمديدات المولدات يُساعد في إصدار شحنات كهربائية غير منتظمة، الأمر الذي أحدث حرائق كبيرة في عدد من المنشآت التجارية والمنازل السكنية.

- الحذر من ترك شواحن الهواتف النقالة مُوصلة في التيار الكهربائي أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل.

- الحذر من خطر التحميل الكهربائي الزائد والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل ومراعاة وجود طابلون الكهرباء في مكان آمن وبعيداً عن مياه الأمطار.

- مراقبة الأطفال وعدم اقترابهم من مصادر النيران.

- التأكد من فصل أسلاك وسائل التدفئة الكهربائية قبل النوم.

- إبعاد الأسلاك الكهربائية عن مكان هطول الأمطار، وعدم تركها معراة.