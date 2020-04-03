الاقتصاد تنظم 258 جولة تفتيش للمحلات التجارية والاسواق

غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولات ميدانية للأسواق والمحلات التجارية ومخازن التجار، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية التي تقوم بها طواقم الوزارة

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها أمس ، إن طواقم حماية المستهلك نظمت كذلك 258 زيارة وجولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وأشارت إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

على صعيد آخر ،قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وذكر البيان ان طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للصناعة نظمت زيارة لعدد من المنشآت الصناعية في مدينة غزه وذلك بهدف متابعة التراخيص وشروط الامن والسلامة.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

