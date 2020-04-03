90 إجراءً حكوميًا في غزة لمواجهة فايروس #كورونا

غزة – الرأي:

نفذت الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة 90 إجراء حكومي في مواجهة فايروس كورونا كل في اختصاصه، وبدأت هذه السلسلة بإجراءات عامة كانت أهمها في وزارات الصحة والداخلية والتعليم وغيرها، حيث جاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

*الإجراءات العامة:*

1. تشكيل لجان حكومية عليا وطبية واستشارية

2. تفعيل خطة الطوارئ الحكومية

3. إغلاق المعابر أمام حركة المسافرين

4. تعليق المدارس والجامعات

5. منع المؤسسات من إقامة الأنشطة

6. تكثيف حملات التوعية والوقاية

7. تجهيز مستشفى متخصص لكورونا

8. تعقيم الوزرات والمرافق الحكومية

9. أرقام موحدة للشكاوى والاستفسارات

10. إجراءات احترازية لصرف الرواتب

11. صرف خمسة ملايين دولار منذ الأزمة

12. مليون دولار لـ 10 آلاف أسرة متضررة

13. مليون شيكل من المستحقات لمبادرة "عيلة واحدة"

14. البدء بتجهيز مستشفى الصداقة التركي

15. احتضان والإشراف على المبادرات المجتمعية

*وزارة الصحة:*

16. استنفار الطواقم الطبية كافة

17. تجهيز مستشفى ميداني برفح

18. جولات رقابية على الصيدليات

19. أكثر من 800 فحص مخبري

20. توفير إسعافات لمعايير مكافحة العدوى

21. التشبيك مع مقدمي الخدمات الصحية

22. تدريب الكوادر لحالات الطوارئ

23. تقليص خدمات الرعاية تجنبًا للازدحام

24. تمديد الحجر لـ 21 يومًا عملًا بالأحوط

25. استيعاب أكثر من 600 كادر جديد

26. تقديم آلاف الخدمات الدوائية

*وزارة الداخلية والأمن الوطني:*

27. تأمين 35 مركز حجر صحي

28. متابعة المحجورين بالمنازل

29. ردع مروجي الإشاعات

30. تسريح موقوفين ونزلاء على بيوتهم

31. إغلاق الصالات ومنع الحفلات والتجمعات

32. إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية

33. تنظيم صرف الرواتب والمنحة القطرية

34. تعقيم عشرات الأحياء والمناطق من خلال الدفاع المدني

*وزارة التنمية الاجتماعية:*

35. تقديم 43 بند ومستلزم للمحجورين صحيا

36. تقديم 6000 وجبة غذائية يوميًا

37. إطلاق نداء استغاثة دولي لإسناد غزة

38. جولات مكوكية إغاثية لمراكز الحجر الصحي

39. مساعدات عينية على أهالي المتواجدين داخل الحجر

*وزارة الاقتصاد الوطني:*

40. ضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين والمستغلين.

41. 300 محضر ضبط لمحلات تجارية

42. رفع الضرائب عن السلع الأساسية

43. تشجع زيادة إنتاج المواد المطهرة والمعقمات

44. وقف تصدير الخضروات لضبط الأسعار

45. تحديد أسعار الخضروات في الأسواق

*وزارة التربية والتعليم:*

46. التوجيه للتعليم الإلكتروني

47. تسجيل أكثر من 2000 فيديو تعليمي

48. تسجيل آلاف الحلقات الإذاعية التعليمية

49. استضافة مئات المحجورين صحيا في المدارس

*وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي:*

50. ضبط عملية نشر الأخبار الرسمية

51. تفعيل خطة طوارئ إعلامية خاصة بفايروس كورونا

52. إصدار أكثر من 450 مادة صحفية ذات علاقة

53. إصدار وبث أكثر من 70 مادة إرشادية وتوعوية

54. إصدار أكثر من 50 فيديو ذي علاقة

55. عشرات النشرات الإخبارية اليومية

56. عشرات البرامج الإذاعية

57. اللقاء والمؤتمرات الإعلامية الخاصة

58. متابعة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي

*وزارة الزراعة:*

59. توفير الإنتاج النباتي والحيواني

60. ضبط عملية الاستيراد والتصدير

61. ضبط أسعار الخضروات والفواكه

62. تنظيم عشرات الحملات التفتيشية

*وزارة الأوقاف والشئون الدينية:*

63. حملات تعقيم المساجد

64. حملات تضرع ودعاء وتوعية

65. تعليق صلوات الجمعة والجماعة

66. إيقاف بيوت العزاء

*وزارة المالية:*

67. صرف رواتب آلاف الموظفين

68. صرف المنحة القطرية ومخصصات مختلفة

69. ضبط الصادرات والواردات عبر المعابر

*وزارة النقل والمواصلات:*

70. تجميد المحاضرات والدورات الاستكمالية بالكليات المهنية

71. ضبط وتوجيه معاهد السياقة

72. حملات توعية للوقاية من كورونا

*وزارة العمل:*

73. زيارات تفتيشية لضمان سلامة المواطنين.

*وزارة العدل:*

74. تنظيم ساعات عمل كتبة العدل وفقاً للطوارئ

75. مطالبات للعالم برفع الحصار

*وزارة الشباب والرياضة:*

76. تعزيز دور المراكز الشبابية في مواجهة كورونا

77. إيقاف الأنشطة الرياضية المختلفة

78. إطلاق حملة "خليك بالبيت"

*ديوان الموظفين العام:*

79. خطة دوام طوارئ للموظفين.

80. وقف الحافلات التي تُقل موظفي الحكومة

81. دعوة الموظفين العائدين من السفر للالتزام بالحجر الصحي

*هيئة تشجيع الاستثمار:*

82. تأجيل تسديد الأقساط الشهرية للمستفيدين

*وزارة الحكم المحلي والبلديات:*

83. ترحيل أطنان من النفايات بشكل آمن

84. تعقيم الأماكن العامة والمرافق

85. ضمان وصول المياه إلى المواطنين

*وزارة الأسرى والمحررين:*

86. إطلاق حملة لإنقاذ الأسرى من فايروس "كورونا"

*سلطة الطاقة والموارد الطبيعية:*

87. ضمان وصول الكهرباء بآلية متوازنة

*النيابة العامة:*

88. تحريك الإجراءات القانونية لمروجي الإشاعات

89. التحذير من جرائم الاحتكار والغش التجاري

*المجلس الأعلى للقضاء:*

90. تنظيم عمل المحاكم النظامية احترازاً من وباء كورونا

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وكالة الرأي الفلسطينية

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