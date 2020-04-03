"بالصور "الصحة تنفذ مناورة للتعامل مع حالات كورونا

غزة-الرأي

نفذت وزارة الصحة مناورة عملية للوقوف على مدى جاهزية طواقمها للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه باصابتها بفيروس كورونا ، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وأطباء العالم فرنسا.

وشارك فى تنفيذ المباردة لجان وزارية وكذلك لجان وطواقم المستشفى ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا، باشراف ومتابعة مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح ومدير مستشفى غزة الاوروبي د. يوسف العقاد وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة والمستشفى .

من جانبه، أكد مدير مكافحة العدوى د. رامي العبادلة على أهمية تنفيذ المناورة في الوقت الحالي ، معتبراً اياها خطوة ايجابية لمعرفة نقاط الضعف والقوة واتخاذ الاجراءات الصحيحة في الوقت المناسب .

بدوره، أشار د.يوسف العقاد إلى ان المناورة اثبتت استعداد وجهوزية الطواقم بشكل مقبول للتعامل مع الحالات حال لزم الامر مؤكدا انهم بصدد تطوير الامكانيات النظرية والعملية لتفادي وقوع اخطاء في المستقبل.

د.عبد السلام صباح قال أن المناورة كانت جيدة ولكننا بحاجة للمزيد من التدريب المكثف وزيادة عدد المتدربين .