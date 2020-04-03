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التنمية الاجتماعية والمنظمات الاهلية :توزيع الخضروات الطازجة لمراكز الحجر بالقطاع

03 نيسان / أبريل 2020 01:18

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غزة-الرأي

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع مساهمة منظمات القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومن خلال لجنة الطوارئ التي شكلتها الشبكة أكثر من خمسة طن من الخضروات الطازجة وعبوات مياه صحية للشرب، ومئات من الأطقم الصحية للنساء، بالإضافة إلى الورود على المستضافين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة. وذلك للوقوف مع أبناء شعبنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع للقطاع الزراعي في الشبكة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الأوضاع الزراعية، وخطة القطاع الزراعي، على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب، الذي آلت إليه جميع شرائح المجتمع .

وتوجه القطاع الزراعي بالشبكة بالشكر لكافة المزارعين الذين ساهموا بتقديم الخضروات الى المستضافين في مراكز الحجر على الرغم من الظروف  التي يعاني منها القطاع الزراعي

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