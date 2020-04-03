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الأكبر منذ سنوات:

"المالية" تعلن تخفيض أسعار المحروقات بغزة

03 نيسان / أبريل 2020 01:32

المالية تعلن تخفيض أسعار المحروقات بغزة
المالية تعلن تخفيض أسعار المحروقات بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة مساء الخميس 2 أبريل عن نشرة أسعار المحروقات لشهر أبريل 2020 والتي كشفت عن انخفاض كبير في أسعار المحروقات هو الأكبر منذ سنوات طويلة حيث انخفض سعر البنزين عن الشهر الماضي بمقدار 1.37 شيكل، والسولار بمقدار 0.47 شيكل.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية بيان بكر: "إن هذا الانخفاض بالأسعار يأتي تماشيا مع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد حاليا وللتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عام".

وأوضح بكر أن أسعار الوقود في قطاع غزة جاءت متقاربة إلى حد بعيد مع أسعار الضفة الغربية، منوها أن الفرق البسيط في سعر البنزين هو نتيجة اعتماد القطاع على مصدرين لتوريد للمحروقات، وهما الجانب المصري والاحتلال "الإسرائيلي" واختلاف الأسعار من كلا الجانبين، في حين أن الضفة الغربية تعتمد على مصدر توريد واحد فقط من الاحتلال "الإسرائيلي".

ولفت بكر إلى أن هناك انخفاض واضح وكبير بقيمة 7 شيقل لسعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلو بغزة.

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