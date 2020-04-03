الدفاع المدني و"العدل" تناقشان إجراءات تطبيق السلامة لمحطات الوقود والغاز

غزة-الرأي

ناقشت مديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مع وزارة العدل إجراءات تطبيق السلامة في محطات الوقود والغاز، والموزعين، وإنفاذ القانون بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال زيارة قيادة الدفاع المدني برئاسة المدير العام اللواء زهير شاهين لوكيل وزارة العدل د. محمد النحال في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد اللواء زهير شاهين على ضرورة العمل المشترك لتفعيل كافة الصلاحيات بين الدفاع المدني والجهات القانونية الرسمية من أجل متابعة تطبيق معايير السلامة في محطات الوقود والغاز والمنشآت كافة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني سيعمل مع الجهات ذات العلاقات على تفعيل قانون العقوبات بحق المنشآت التجارية المخالفة، والإسراع في اتخاذ القرارات في القضايا العالقة.

بدوره، رحب المستشار النحال بوفد الدفاع المدني، مؤكدا على تكاملية العمل في سبيل تحقيق أمن وسلامة المواطنين.