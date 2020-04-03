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شرطة البلديات بغزة ترافق البلدية في مهمة إغلاق "الأسواق الأسبوعية"

03 نيسان / أبريل 2020 01:37

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غزة-الرأي

رافقت شرطة البلديات في محافظة غزة موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة صباح اليوم الجمعة، في مهمة إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية "سوق الجمعة، سوق اليرموك، سوق الحلال" شرق مدينة غزة.

وترأس المهمة العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة، وبدعم من مراكز شرطة المحافظة وقوات التدخل والمباحث العامة وقوات الأمن الوطني.

بدوره، أكد العقيد حمادةأن تنفيذ المهمة في أسبوعها الثاني يأتي ضمن خطة الطوارئ التي تشمل إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية لحماية المواطنين وضمان سلامتهم".

وتخلل المهمة تنفيذ الإغلاق الكلي للأسواق الأسبوعية، ضمن خطة الطوارئ المعمول بها لمكافحة وباء كورونا المستجد،حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

في سياق متصل، انتشرت عناصر القوات المشاركة في المهمة في الأسواق الاعتيادية اليومية: (فراس، الزاوية، سوق الخضار في الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ)،وذلك لفرض النظام ومنع الازدحام وتنظيم البسطات والعربات.

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