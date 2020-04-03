مباحث بيت لاهيا تنجز قضية سرقة 40 ألف شيكل

غزة-الرأي

أنجزت المباحث العامة في الشرطة بمحافظة شمال غزة قسم بيت لاهيا تفويضاً من النيابة العامة حول شكوى تقدمت بها المواطنة "م.د".

وبين الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا أن شكوى المواطنة المذكورة تضمنت قيام مجهول بالسطو وسرقة مبلغ 40 ألف شيكل.

ولفت إلى أنه تم إرسال فريق لمعاينة مكان السرقة وبالبحث والتحري وقع الاشتباه على المدعو "ل.أ" وهو زوج المشتكية حيث تم إحضارة وبالتحقيق معه اعترف على قيامه بسرقة المبلغ من داخل المنزل .

وأشار الرائد الكسيح إلى أنه تم تحويل القضية إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.