الميزان يحذر من كارثة حقيقية حال انتشار فيروس كورونا بغزة

غزة-الرأي

حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من أن كارثة حقيقية ستطال قطاع غزة، في حال زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا وخروجها عن السيطرة.

وقال المركز في مناشدة عاجلة أطلقها للمجتمع الدولي إن حياة عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة ستصبح تحت تهديد غير مسبوق، في ظل ضعف الإمكانات الصحية واستمرار الحصار، مطالبا بتحرك فوري وعاجل لاغاثة قطاع غزة ومساعدته بامداده بأجهزة التنفس الصناعي ومواد التحليل المخبري والأدوية الضرورية، للحد من الخسائر في الأرواح جراء جائحة كورونا التي ضربت العالم ولم تستثن غزة.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان العالم إلى محاسبة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

هذا وقد وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وفقاً لوزارة الصحة في غزة 12 حالة ممن كانوا بالحجر الصحي تعافى منهم 3 حالات .