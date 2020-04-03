مرة يدعو السعودية للإفراج عن القيادي الخضري

وكالات-الرأي:

دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج رأفت مرة، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقل محمد الخضري الذي يزيد عمره على ثمانين عاما ورفاقه.

وقال مرة إننا نراهن على صوت العقل والحكمة لدى المسؤولين في المملكة لإنهاء هذا الملف بشكل عاجل وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن حركة حماس تتابع عن كثب هذا الملف مع جميع القوى الفلسطينية وأهالي المعتقلين والمؤسسات القانونية والإنسانية، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وأعرب مرة عن تخوفه بشكل كبير على صحة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية بسبب انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أنهم كجهة سياسية فلسطينية معنية بشكل مباشر بهؤلاء المعتقلين، غير قادرة على الحصول على معلومات دقيقة عن أوضاعهم في السجون.

ولفت إلى أن حماس تواصلت خلال الأشهر السابقة مع جهات إقليمية، بهدف الاطلاع على أوضاع المعتقلين، وفي مسعى إنساني من أجل طلب إطلاق سراحهم.

وأكد أن الحركة وجهت رسائل للسلطات السعودية مباشرة وعبر عدة قنوات أيضا، ولا نزال ننتظر تجاوبا من قيادة المملكة مع هذه المساعي.