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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

04 نيسان / أبريل 2020 08:51

غزة – الرأي:

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليصبح حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج، وغدا يكون غائما وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وذكرت دائرة الأرصاد أن الجو يكون يوم الاثنين غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا باردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا باردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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