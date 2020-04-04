إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع العدد في فلسطين إلى 194

أعلنت الحكومة في رام الله، منتصف الليلة الماضية، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلدة حلحول شمال الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أنه منذ الأمس تم تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 10 إصابات أخرى أعلن عنها، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 194 إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأوضحت في بيان صحفي، أن من بين المصابين 8 أطفال تحت سن الـ18 عاما، وأن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج، ومن بين المصابين الجدد 10 إناث و12 من الذكور.

وقال إن اثنين من المصابين من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وهما عاملان في مسلخ الدجاج في عطروت، إضافة إلى إصابات سجلت في بلدات قطنة، وبدو، والجديرة، وبيت عنان، ورافات بمحافظة القدس، وفي قرى وبلدات: بيتونيا، ودير جرير، وسنجل، وبيت لقيا، بمحافظة رام الله والبيرة، وبلدة حلحول بمحافظة الخليل، واصابة واحدة من طولكرم.

وكانت نتائج الفحوصات للعينات التي أخذت من 250 عاملا في مسلخ للدجاج في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة صباح اليوم، والذين وضعوا قيد الحجر الصحي في فنادق رام الله والبيرة الليلة الماضية، أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس قبل خروجهم الليلة إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.