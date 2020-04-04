11 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 205

رام الله – الرأي:

أفادت وزارة الصحة بتسجيل "11" إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى "205" إصابة منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن من بين المصابين "طفلان" (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهم.

وأوضحت أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة قضاء القدس، إصابتان في مخيم طولكرم، إصابة في بيت عنان قضاء القدس، إصابتان في صوريف بمحافظة الخليل.

وكانت نتائج الفحوصات للعينات التي أخذت من 250 عاملا في مسلخ للدجاج في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة صباح اليوم، والذين وضعوا قيد الحجر الصحي في فنادق رام الله والبيرة الليلة الماضية، أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس قبل خروجهم الليلة إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.