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"هآرتس": فلسطينيو الـ48 في الصفوف الأمامية لمواجهة "كورونا"

04 نيسان / أبريل 2020 09:07

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن أبطال المعاطف البيضاء في هذه الأوقات ضد انتشار فيروس كورونا المستجد هم إلى حد كبير من فلسطينيي أراضي عام 48.

وقالت الصحيفة إن العرب الفلسطينيين يمثلون نسبة أساسية من الموظفين الطبيين في المستشفيات في "إسرائيل".

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن " 17 بالمائة من الأطباء وربع الممرضات هم من العرب، فضلا عن نصف الصيادلة، وهذا يحسب بدون موظفي الصيانة والوظائف بأجور منخفضة التي يشغلون الأغلبية الساحقة منها".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه وبدون هؤلاء سينهار النظام الصحي في "إسرائيل".

وأضافت "لوموند" أن المفارقة هي أن هذه الأقلية مع كل ذلك تتعرض للهجوم في إسرائيل، حيث أفاد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي "نحن نحارب فيروسين: فيروس كورونا وفيروس العنصرية.. الكورونا سنهزمه.. أما بالنسبة للعنصرية فسيستغرق الأمر وقتا أطول".

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