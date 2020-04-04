رايولا يعرض دي ليخت على ريال مدريد

عرض وكيل اللاعبين الشهير منيو رايولا ، خدمات نجم يوفنتوس الشاب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت على نادي ريال مدريد الاسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رايولا حريص على إيجاد وجهة جديدة للمدافع الهولندي، بعد قضاء موسما وحيدا في الدوري الايطالي، حيث وصل صاحب الـ20 عاما إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 85 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مدافع شاب يمتلك قدرات عالية ليخلف القائد سيرجيو راموس بعد تقدمه في العمر.

ودفعت الظروف مشاركة دي ليخت مع يوفنتوس بعد الإصابة الطويلة التى تعرض لها قائد الفريق جورجيو كيليني بالبرباط الصليبي.

دي ليخت شارك حتى الآن في 27 مباراة مع يوفنتوس 20 منها في الدوري الإيطالي، ولكن لا تزال هناك شكوك حول مستقبله على المدى الطويل في النادي.