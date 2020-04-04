أنشيلوتي: ليفربول سيشتكي إذا ألغي الدوري الإنجليزي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم إن ليفربول "سيكون لديه سبب للشكوى" إذا تم الإعلان عن إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يمنح اللقب لفريق ليفربول، الذي اقترب منه بشدة، ولكنه أكد أنه يجب التفكير في الوقت الحالي على الشيء الأهم وهو "الصحة".

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حرمان ليفربول من التتويج باللقب؟ سيكون لديهم أسباب للشكوى ، ولكن ما يهم حاليا هي الصحة الناس. يجب أن نفكر في هذا فقط وأن نتبع تعليمات الحكومات بينما نبقى في المنزل". وأكد المدرب الإيطالي أن الشيء المهم هو عودة كل الفرق للمنافسة في ظروف متكافئة وبعد فترة من الإعداد.

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك مزايا لأي فريق عن الآخر. خلال 15 يوما ، يمكن للاعب كرة القدم أن يكون جاهزا ، ولكن أول شيء يجب التأكد منه أن كل اللاعبين بأمان. وأيضا الأشخاص الذين يعملون في كل مباراة".

وعن حالة الطوارئ الصحية العالمية ، أشار مدرب ريال مدريد السابق إلى أن لا يزال "قلقا للغاية" من الأنباء المتعلقة بفيروس كورونا التي تأتي من بلاده.

وقال: "يواصل الفيروس قتل أكثر من 600 شخص يوميا. من المؤلم للغاية سماع أنباء وفاة العديد من المواطنين بشكل يومي. أعتقد أن إيطاليا قامت بعمل جيد في أمر صعب للغاية لم يسبق له مثيل".

ويعتقد أنشيلوتي، الذي اعترف بالخسائر الاقتصادية التي سيحدثها الوباء في الرياضة ، أن "الطبيعة أرسلت لنا علامة وأنه حان الوقت للتوقف لفترة. هذا الموقف سيساعد جميع أنظمة الصحة أن تكون أكثر كفاءة عن ذي قبل".