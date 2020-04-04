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تأجيل جميع مباريات يونيو الدولية

04 نيسان / أبريل 2020 09:33

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أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو، الجمعة، بعد الاجتماع الأول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان "وافق فريق عمل فيفا-الاتحادات القارية بالإجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو ". كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو.

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021، اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1997، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة اتخذ قرارا مماثلا هذا الأسبوع، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" خصوصا في القارة العجوز.

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