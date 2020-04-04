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أخبار » الأسرة و المجتمع

اعرفى احتياطات الرضاعة الطبيعية مع انتشار فيروس كورونا

04 نيسان / أبريل 2020 09:54

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يحتوى حليب الثدى عند الامهات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الطفل وحمايته من الأمراض والعدوى، كما أنها تعزز صحة جهازه المناعى، ومع انتشار فيروس كورونا هناك بعض الاحتياطات اللازمة التى يجب أن تتبعها الامهات لحماية أطفالهن من الاصابة بالعدوى، وحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية فهى:

1:اذا كنتى تعانين من مشاكل وضيق فى التنفس عليكى باستخدام الكمامة الطبية قبل القرب من طفلك أو ارضاعه، حتى لا تنقلى له العدوى.

2:ينصح بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون قبل ملامسة الطفل وبعده،حتى لا تتسببى فى أى مشاكل صحية وعدوى له.

3: قبل ارضاع الطفل ينصح بتنظيف الثدى جيدا والتأكل من نظافته، لمنع حدوث أى عدوى.

4:اهتمى بنظافة المنزل وخصوصا الاسطح التى تلمسينها حتى لا تنقلى أى فيروسات لطفلك.

5:إذا كنتى مريضة بالفيروس أو أى ماكل أخرى تمنعك من رضاعة طفلك فعليكى بتفريغ الثدى فى زجاجه وتغذية الطفل من خلالها.

6:فى حالة تدهورت صحتك وعدم القدرة على ارضاع الطفل فمن الممكن اللجوء للأم المرضعة.

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