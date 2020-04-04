41 وفاة و7428 إصابة لدى الاحتلال بسبب فيروس "كورونا"

ووصل عدُد الوفيات لدى الاحتلال الإسرائيلي بسبب فيروس "كورونا" حتى اليوم السبت، إلى 41 وفاة، و 7428 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن سيدتان توفيتا، صباح اليوم، جراء إصابتهما بفيروس كورونا، حيث تبلغ إحداهما 88 عامًا، وأخرى تبلغ 67 عامًا، ولديهما أمراض سابقة.

وأوضحت الوزارة أن من مجمل المصابين هناك 6718 وصفت حالتهم بالطفيفة، 155 متوسطة و209 بحالة خطيرة.

وأضافت الوزارة أن 403 أشخاص تشافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات، فيما 681 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، ونحو 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك.