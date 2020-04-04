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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2461 ) السبت 4/4/2020
أخبار فلسطينية
إسرائيل تعتقل وزيراً فلسطينياً بسبب نشاطاته في القدس
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 حالة
“حماس” تجدد مطالبتها للسعودية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجونها
عباس يحث الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا
القيادي عدنان: معركة جنين تسجل بمداد من ذهب في تاريخ شعبنا الفلسطيني
الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»
تل أبيب تبث حفلا وقت الغروب اليوم عبر الإنترنت وسط قيود بسبب كورونا
مخطط ضم مناطق بالضفة يعرقل تشكيل حكومة إسرائيلية
غانتس: توافقنا بشأن العديد من القضايا لتشكيل الحكومة
توقعات "اسرائيلية" بحدوث اختراق بملف الاسرى في ظل تفشي فيروس كورونا
حارس أمن "إسرائيلي" يدهس عددًا من الأغنام جنوب الخليل
اخبار دولية
“أرقام مفزعة” لكورونا في العالم.. نحو 57.5 وفاة و1.1 مليون مصاب
"العفو" تطالب العاهل السعودي بالإفراج عن الخضري ونجله
النرويج تحضّ المانحين الدوليين على دعم الفلسطينيين في مواجهة "كورونا"
مثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق
علماء أميركيون يعلنون تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا
أخبار عربية
مجموعة العمل": 37 فلسطينية قضين تعذيباً في السجون السورية
أكثر من 3 آلاف عامل لتعقيم المسجد الحرام بـ 2160 لترا من المعقمات يوميا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
سلطات الاحتلال تواصل المماطلة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي “كورونا” بين الأسرى
السنوار: إذا وجدنا أنّ مصابي كورونا بغزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس…
الحركة الإسلامية الفلسطينية تقوم بحملة إغاثة واسعة لمدن وقرى الساحل – (تغريدة وصور)
فلسطين: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا والرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ
الشرق الاوسط
إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»
«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى
الخليج الإماراتية
الاحتلال يجبر وزير «القدس» على وضع كمامة ملوثة
الشروق المصرية
عباس يحث الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا
إسرائيل تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد احتجازه لعدة ساعات
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن وزير القدس
الغد الأردنية
الاحتلال يسجل نحو 400 إصابة جديدة بكورونا.. 113 منهم بحالة خطيرة
غزة: تعافي ثلاثة من مصابي فيروس الكورونا
الشرق القطرية
ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في الكيان الإسرائيلي إلى 7030 شخصا
الحكومة الفلسطينية تعلن عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ كورونا
سلطات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
صحيفة عبرية: (فلسطينيو الـ 48) في الصفوف الأمامية لمواجهة "كورونا"
الاحتلال يعلن ارتفاع عدد وفياته بـ"كورونا" إلى 41
"الأحرار": تجاهل عباس لمعاناة غزة مواصلة لسياسة الإقصاء
مركزان حقوقيان يطالبان إدارة السجون بإجراءات وقائية لحماية الأسرى
الهدمي: الاحتلال أجبرني على ارتداء كمامة عليها آثار دماء
مركز: الاحتلال حاول استغلال "كورونا" لتقسيم الأقصى
القدس المحلية
محدّث | ارتفاع الوفيات في إسرائيل جراء كورونا إلى
فيديو | بلدية قلقيلية: الأسد لم يخرج من قفصه
وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"
الكثافة السكانية العالية.. تحدي غزة الأكبر في مواجهة "كورونا"
عروسان من غزة يستبدلان مصاريف فرحهما بتوزيع مساعدات للعوائل الفقيرة
محافظ نابلس يقرر إغلاق قصرة بعد إصابة مواطنين منها بكورونا
5 إصابات خطيرة ومتوسطة جراء حادث سير وسط غزة
تنفيذ عدة أنشطة ضمن مكافحة كورونا في جنين
الحياة الجديدة
هآرتس: فلسطينيو الـ48 في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في بلدة حلحول يرفع عدد الإصابات في فلسطين الى
مثل الاتحاد الأوروبي: اعتقال وزير شؤون القدس أمر مثير للقلق
الأيام
»الشرطة تغلق محلاً للألعاب الالكترونية وتقبض على صاحبه في بيت لحم
»"المواصلات": تجديد الرخص والترخيص تلقائياً حتى انتهاء حالة الطوارئ
»فرض الإغلاق الكامل على بلدتَيْ دير جرير وقصرة ومخيم قلنديا
»الرئيس يطالب المواطنين بالتضامن ووجوب البقاء في المنازل لمنع تفشي "كورونا"
»عمّال النظافة في رام الله والبيرة .. تفانٍ ومخاطرة رغم صعوبة الظروف
وكالة صفا
رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول تطورات الأوضاع بفلسطين
إصابة 10 إسرائيليين في 522 عملا مقاوما في مارس الماضي بالضفة
"فلسطينيي الخارج": سنجند كل إمكانياتنا لتدويل قضية الأسرى
حماس تدعو لرفع حصار وعقوبات غزة وتأمين مستلزمات مواجهة كورونا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيسوية وسلوان
الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز عنصري غير أخلاقي لشعبنا
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر السودانية
الخضري: 200 مليون دولار خسائر غزة بسبب الحصار وكورونا
تحذير من مماطلة الاحتلال بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
فلسطين اليوم
التلاعب في تطبيق "المنهلي" يُغضب الأسرى ويضلل العالم
ارتفاع وفيات الاحتلال بفيروس كورونا و209 من الاصابات حالتها خطيرة
صحفي" اسرائيلي" يتساءل: ماذا يقصد السنوار بـ "خاوة"؟ هذا ما توصل اليه
بالفيديو اصابة 5 مواطنين جراء دهسهم بمركبة كان يقودها طفل في النصيرات
سما نيوز
سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا
غنام: نتائج عينات العمال الذين استقبلناهم أمس جاءت جميعها سلبية
المجلس الوطني يدعم جهود الرئيس والحكومة لحماية شعبنا من وباء كورونا
"فدا": ما تقوم به إسرائيل في القدس وبحق المقدسيين يرقى إلى جرائم حرب
عرب 48
مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة
عباس: نُحمّل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى والعملُ جارٍ لإعادة العمال
تعقيم مصادر المياه في غزة للوقاية من فيروس كورونا
فلسطيني يعيش في "قفص" داخل مستوطنة
وكالة وفا
"الخارجية": وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفي..
مجموعة بنك فلسطين تساند جهود الحكومة لمواجهة "كورونا" بـ6.5 مليون شيكل
حدث في مثل هذا اليوم
- 4 نيسان (أبريل)
- 2002م بداية مجزرة جنين التي استمرت أكثر من 11ميوماً، 6 أيام منها قصف عنيف خلف أكثر من 55 شهيداً، و350 مفقوداً وأكثر من 2000 معتقل ودمار 80% من مخيم جنين.
- 1950م مجلس الوصاية المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة يوافق على تدويل مدينة القدس (الشطر الغربي). احتلت إسرائيل القدس الغربية عام 1948 بعد انسحاب القوات الإنكليزية منها، كما احتلت الشطر الشرقي من المدينة والحرم القدسي الشريف عام 1967.
- 1948م منظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية تستغل موافقة قائد جيش الإنقاذ فوز الدين القاوقجي على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في مستعمرة مشمار هاعيميك بناءً على طلب سكان المستعمرة والقوات البريطانية، وتخرق وقف إطلاق النار وتصد هجوم جيش الإنقاذ، في الوقت الذي تقوم فيه ألوية كرملي والكسدروني والبالماخ بالاستيلاء على القرى الفلسطينية في مرج بن عامر.
- 1948م قوات "الجهاد المقدس" الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني (1908 - 1948) تبدأ معركة حررت فيها بلدة القسطل القريبة من القدس من السيطرة الصهيونية. وقد استشهد الحسيني في نهاية المعركة.
- 1920م قامت انتفاضة العشرين في القدس حين منعت قوات الشرطة البريطانية أهل مدينة الخليل من دخول القدس للاشتراك في احتفالات النبي موسى وعيد الفصح عن المسيحيين الأرثوذكسي.
- 1920م مدينة القدس تشهد انتفاضة واسعة بقيادة الحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) عُرفت باسم "ثورة النبي موسى" (4 - 10 نيسان/ أبريل 1920) بعد أن دنس يهودي إحدى الرايات أثناء احتفال ديني.