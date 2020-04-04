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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2461 ) السبت 4/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

إسرائيل تعتقل وزيراً فلسطينياً بسبب نشاطاته في القدس

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 193 حالة

عباس يحث الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا

غزة: لا إصابات جديدة بكورونا

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»

تل أبيب تبث حفلا وقت الغروب اليوم عبر الإنترنت وسط قيود بسبب كورونا

غانتس: توافقنا بشأن العديد من القضايا لتشكيل الحكومة

اخبار دولية

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الصحف العربية

القدس العربي

سلطات الاحتلال تواصل المماطلة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي “كورونا” بين الأسرى

السنوار: إذا وجدنا أنّ مصابي كورونا بغزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس…

الحركة الإسلامية الفلسطينية تقوم بحملة إغاثة واسعة لمدن وقرى الساحل – (تغريدة وصور)

فلسطين: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا والرئيس عباس يمدد حالة الطوارئ

الشرق الاوسط

إسرائيل تغلق بلدات يهودية يتفشى فيها «كورونا»

«حماس» و إسرائيل تمهدان لاتفاق تبادل أسرى

الخليج الإماراتية

الاحتلال يجبر وزير «القدس» على وضع كمامة ملوثة

الشروق المصرية

عباس يحث الفلسطينيين على التضامن والتكافل والبقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا

إسرائيل تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد احتجازه لعدة ساعات

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن وزير القدس

الغد الأردنية

محدّث | ارتفاع الوفيات في إسرائيل جراء كورونا إلى

فيديو | بلدية قلقيلية: الأسد لم يخرج من قفصه

وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

الكثافة السكانية العالية.. تحدي غزة الأكبر في مواجهة "كورونا"

عروسان من غزة يستبدلان مصاريف فرحهما بتوزيع مساعدات للعوائل الفقيرة

محافظ نابلس يقرر إغلاق قصرة بعد إصابة مواطنين منها بكورونا

تنفيذ عدة أنشطة ضمن مكافحة كورونا في جنين

رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول تطورات الأوضاع بفلسطين

إصابة 10 إسرائيليين في 522 عملا مقاوما في مارس الماضي بالضفة

"فلسطينيي الخارج": سنجند كل إمكانياتنا لتدويل قضية الأسرى

حماس تدعو لرفع حصار وعقوبات غزة وتأمين مستلزمات مواجهة كورونا

الاحتلال يعتقل 3 شبان من العيسوية وسلوان

الخارجية: تصريحات بينت ابتزاز عنصري غير أخلاقي لشعبنا

عرب 48

مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

عباس: نُحمّل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى والعملُ جارٍ لإعادة العمال

تعقيم مصادر المياه في غزة للوقاية من فيروس كورونا

فلسطيني يعيش في "قفص" داخل مستوطنة

وكالة وفا

"الخارجية": وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفي..

مجموعة بنك فلسطين تساند جهود الحكومة لمواجهة "كورونا" بـ6.5 مليون شيكل

حدث في مثل هذا اليوم

4 نيسان (أبريل)

2002م بداية مجزرة جنين التي استمرت أكثر من 11ميوماً، 6 أيام منها قصف عنيف خلف أكثر من 55 شهيداً، و350 مفقوداً وأكثر من 2000 معتقل ودمار 80% من مخيم جنين.

1950م مجلس الوصاية المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة يوافق على تدويل مدينة القدس (الشطر الغربي). احتلت إسرائيل القدس الغربية عام 1948 بعد انسحاب القوات الإنكليزية منها، كما احتلت الشطر الشرقي من المدينة والحرم القدسي الشريف عام 1967.

1948م منظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية تستغل موافقة قائد جيش الإنقاذ فوز الدين القاوقجي على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في مستعمرة مشمار هاعيميك بناءً على طلب سكان المستعمرة والقوات البريطانية، وتخرق وقف إطلاق النار وتصد هجوم جيش الإنقاذ، في الوقت الذي تقوم فيه ألوية كرملي والكسدروني والبالماخ بالاستيلاء على القرى الفلسطينية في مرج بن عامر.

1948م قوات "الجهاد المقدس" الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني (1908 - 1948) تبدأ معركة حررت فيها بلدة القسطل القريبة من القدس من السيطرة الصهيونية. وقد استشهد الحسيني في نهاية المعركة.

1920م قامت انتفاضة العشرين في القدس حين منعت قوات الشرطة البريطانية أهل مدينة الخليل من دخول القدس للاشتراك في احتفالات النبي موسى وعيد الفصح عن المسيحيين الأرثوذكسي.