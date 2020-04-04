حماس تُجدد مطالبتها للسعودية بالإفراج عن القيادي الخضري

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج عن د. محمد الخضري ونجله، والمعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي السبت، إنه بعد مرور عام على اعتقال الخضري إننا إذ نعبّر مجدّدًا عن إدانتنا لاستمرار اعتقاله ونجله، وبقية المعتقلين على ذمّة القضية نفسها.

وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين كافة، خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

ونوهت بأنه مضى عام على اعتقال السلطات السعودية الدكتور الخضري، ونجله الدكتور هاني، إضافة إلى العشرات من أبناء شعبنا وكفلائهم من الشعب السعودي الشقيق، لا لجرم ارتكبوه، سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين، وعملوا على إسنادها ودعمها بالوسائل القانونية والمشروعة، منسجمين بذلك مع واجبهم الوطني، ومع السياسة السعودية التي كانت تتعامل على الدوام، باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية.

وأضافت: لذا من المؤسف أن تنتقل السعودية من موقع الداعم لهذه القضية المقدّسة والمباركة، إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها، وللداعمين لها.