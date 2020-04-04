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الشرطة تغلق ناديين رياضيين بغزة لمخالفتهما خطة طوارئ "كورونا"

04 نيسان / أبريل 2020 03:19

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غزة-الرأي

أغلقت شرطة محافظة غزة ناديين رياضيين لمخالفتهما خطة الطوارئ وذلك خلال جولة قامت بها لمتابعة التجمعات في الأماكن العامة. 

وقالت شرطة محافظة غزة: "إن مركز شرطة التفاح والدرج، وبالاشتراك مع المباحث العامة أغلق أحد النوادي بحي الدرج لوجود مباراة كرة قدم، وتجمع عدد من المواطنين، وعليه تم إنهاء المباراة وإغلاق النادي".

وفي ذات السياق قامت شرطة مركز الشاطئ بإغلاق نادي رياضي آخر بمخيم الشاطئ وتم مغادرة اللاعبين والمواطنين، وأخذ تعهد على القائمين في الأندية بعدم التكرار والالتزام بالتعليمات.

وتواصل إدارات الشرطة القيام بدورها في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، عبر متابعة إغلاق الأماكن العامة، ومنع تجمهر المواطنين بأعداد كبيرة.

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