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بالخطوات.. كيفية إصلاح شبكات الـ wi fi البطيئة على هاتف أندرويد

04 نيسان / أبريل 2020 03:26

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مع إقبال الكثير من المستخدمين على العمل من المنزل، قد تواجههم أحيانا بعض المشاكل مثل عدم وصول إشارة الواي فاي لهاتف الأندرويد الخاص بالمستخدم، حيث لا تقتصر المشكلة على مجموعة معينة من الهواتف فهي تؤثر على جميع الأجهزة، فيما تساهم الكثير من العوامل في قوة إشارة الواي فاي على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحلول لهذه المشكلة كما يلى:

- الاستعانة بتطبيقات قياس الشبكة

إذا كان هاتفك يحصل على إشارة ضعيفة أو ينقطع عن الشبكة تمامًا، فيمكن الاستعانة ببعض تطبيقات قياس الشبكة، والتى تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت هناك أي إشارة أخرى تتداخل مع شبكة الواي فاي المنزلية.

- غير النطاق الترددي للإنترنت

تحتوي جميع أجهزة الراوتر الحديثة على اتصالًا مزدوج النطاق، نطاق 2.4 جيجاهرتز ونطاق 5 جيجا هرتز، وعادة ما تكون ترددات 2.4 جيجاهرتز أكثر ازدحامًا، لذلك فيمكن تغيير النطاق الترددي للشبكة للحصول على إنترنت أقوي.

- حذف الشبكة والتسجيل بها من جديد

يمكن تجربة هذا الحل، وذلك من خلال حذف الشبكة والاتصال بها من جديد، حيث سيؤدي هذا إلى مسح بيانات الاعتماد المحفوظة، أعد تسجيل الدخول إلى الشبكة المنزلية، ويجب أن تلاحظ أن المشكلة قد حُلت.

- إعادة تشغيل الراوتر

رغم أنها طريقة تقليدية ومكررة، لكنها قد تكون مفيدة في بعض الحالات، خاصة وأن ذاكرة الراوتر قد تحتاج لذلك، أو أنها تستهلك الكثير من دورات وحدة المعالجة المركزية، حيث تتيح إعادة التشغيل أن تعود الأشياء إلى طبيعتها.

- إعادة ضبط الشبكة

إن إعادة تعيين إعدادات شبكة الهاتف، سيؤدي ذلك إلى مسح جميع شبكات واي فاي المحفوظة، وإعدادات بيانات الجوال وأجهزة البلوتوث المقترنة.

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