وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات بغزة تغلق محطتين لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشروط السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم 75 جولة كشفية على محال المهن الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية حاولوا تجنب كورونا بوصفة "غريبة".. والنتيجة 16 حالة وفاة وكالة الرأي الفلسطينية "حشرة كريهة" تهدد إمدادات العالم من البندق وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيفية إصلاح شبكات الـ wi fi البطيئة على هاتف أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية شركات الاتصالات البريطانية تنفى مزاعم انتقال فيروس كورونا عبر الـ5G وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد العسل لتقويه جهازك المناعى ضد كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق ناديين رياضيين بغزة لمخالفتهما خطة طوارئ "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية نقل أسرى تم حجرهم إلى سجن "سهرونيم" وحجر أسيرين من الأشبال
أخبار » عجائب وطرائف

حاولوا تجنب كورونا بوصفة "غريبة".. والنتيجة 16 حالة وفاة

04 نيسان / أبريل 2020 03:32

1
1

ما زالت الأخطاء الشائعة والإشاعات والممارسات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد تحصد المزيد من الضحايا وتقتل البشر في أنحاء العالم، وآخرها ما حدث في بيرو.

ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها "تمنع" الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا"، الجمعة، إن الواقعة حدثت في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

ونقلت "أندينا" عن السلطات الصحية في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما قولها "أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصا".

وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية" التي كانت تبيعها "مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن "الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم".

يشار إلى أن السلطات البيروفية فرضت، منذ 16 مارس الماضي، تدابير عزل إلزامي ومنعت التجول ليلا، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي وباء كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في البلاد، وأدى إلى وفاة 61 آخرين، وفقا لأرقام رسمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟