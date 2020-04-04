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بلدية غزة تنظم 75 جولة كشفية على محال المهن الخطرة

04 نيسان / أبريل 2020 03:33

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غزة-الرأي

أجرى قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة، بالاشتراك مع مديرية الدفاع المدني، ومباحث التموين،  نحو 75 جولة كشفية على المهن الخطرة ومحال بيع الغاز خلال شهر مارس الماضي، شملت نحو 35 حرفة للتأكد من التزامها بشروط الوقاية والسلامة، ضمن جهود الحفاظ على السلامة العامة .

وبين القسم أنه تم مصادرة 12 جهازا لتعبئة الغاز غير آمن وتم تحرير إخطارات ومخالفات للمخالفين، موضحاً أن الجولات تمت بهدف تصويب أوضاع المهن الغير ملتزمة بشروط السلامة في المدينة، وسيتم متابعة باقي المهن للتأكد من إتباعها لشروط الوقاية والسلامة، وإخطار المخالفين بضرورة تصويب أوضاعهم .

 كما شملت أعمال القسم خلال نفس الفترة تنظيم نحو 345 جولة كشفية على محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة خلال شهر آذار مارس الماضي تم خلالها إتلاف 13 طناً من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وبين أنه تم تحرير 26 إخطاراً، و3 مخالفات، والكشف الصحي عن 131 مهنة بهدف التجديد السنوي، و26 مهنة جديدة، ومتابعة 35 شكوى صحية مختلفة .

وكانت بلدية غزة قد دعت أصحاب المهن الخطرة ومحال بيع وتعبئة الغاز لضرورة إتباع إجراءات السلامة وتصويب أوضاعهم القانونية، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للحفاظ على السلامة العامة .   

 

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