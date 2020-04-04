بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بتنفيذ مشروع كنس الرمال الزائدة من شوارع المدينة، وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) التمويل الإضافي-مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والذى يستمر لـ (66) يوم عمل.

وذكر الدكتور يوسف شبير مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية أن إدارة البلدية قامت بتجهيز خطة العمل وتسليمها للمشرفين في برنامج التشغيل الذين قاموا بتوفير أعداد العمال المطلوبة وإجراء المتابعة اليومية والرقابة لتنفيذ الخطة، حيث سيتم توزيع العمال إلى مجموعات صباحية ومسائية لتنظيف أحياء المدينة وكنس الرمال ومن ثم يقوم العمال بجمع وترحيل الرمال والنفايات الزائدة إلى سيارات النفايات الخاصة بالبلدية وإلى الحاويات الكبيرة.

وأوضح شبير أن العمال قاموا بكنس الرمال الزائدة من الطرق شملت عدة شوارع في مركز المدينة ضمن الخطة الأولى، لافتاً إلى أن الآليات التابعة للبلدية تقوم بنقل الرمال وترحيلها إلى المكب المعد خصيصاً لذلك.

وبين شبير أهمية المشروع الذي من شأنه مساعدة البلدية في المحافظة على الصحة العامة وتجميل المدينة قدر المستطاع بالرغم من الظروف المحيطة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الجوانب البيئية والصحية وكذلك الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع وحمايتها من تراكم الأتربة على جانبي الطرق.