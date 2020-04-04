وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات بغزة تغلق محطتين لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشروط السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم 75 جولة كشفية على محال المهن الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية حاولوا تجنب كورونا بوصفة "غريبة".. والنتيجة 16 حالة وفاة وكالة الرأي الفلسطينية "حشرة كريهة" تهدد إمدادات العالم من البندق وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيفية إصلاح شبكات الـ wi fi البطيئة على هاتف أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية شركات الاتصالات البريطانية تنفى مزاعم انتقال فيروس كورونا عبر الـ5G وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد العسل لتقويه جهازك المناعى ضد كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تغلق ناديين رياضيين بغزة لمخالفتهما خطة طوارئ "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية نقل أسرى تم حجرهم إلى سجن "سهرونيم" وحجر أسيرين من الأشبال
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة

04 نيسان / أبريل 2020 03:38

1
1

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بتنفيذ مشروع كنس الرمال الزائدة من شوارع المدينة، وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) التمويل الإضافي-مشاريع التشغيل والصيانة كثيفة العمالة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة من قبل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والذى يستمر لـ (66) يوم عمل.

وذكر الدكتور يوسف شبير مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية أن إدارة البلدية قامت بتجهيز خطة العمل وتسليمها للمشرفين في برنامج التشغيل الذين قاموا بتوفير أعداد العمال المطلوبة وإجراء المتابعة اليومية والرقابة لتنفيذ الخطة، حيث سيتم توزيع العمال إلى مجموعات صباحية ومسائية لتنظيف أحياء المدينة وكنس الرمال ومن ثم يقوم العمال بجمع وترحيل الرمال والنفايات الزائدة إلى سيارات النفايات الخاصة بالبلدية وإلى الحاويات الكبيرة.

وأوضح شبير أن العمال قاموا بكنس الرمال الزائدة من الطرق شملت عدة شوارع في مركز المدينة ضمن الخطة الأولى، لافتاً إلى أن الآليات التابعة للبلدية تقوم بنقل الرمال وترحيلها إلى المكب المعد خصيصاً لذلك.

وبين شبير أهمية المشروع الذي من شأنه مساعدة البلدية في المحافظة على الصحة العامة وتجميل المدينة قدر المستطاع بالرغم من الظروف المحيطة، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الجوانب البيئية والصحية وكذلك الحفاظ  على المظهر الجمالي لتلك الشوارع وحمايتها من تراكم الأتربة على جانبي الطرق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟