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مجمع ناصر ينفذحملة لرفع وعي الجمهور بمخاطر تفشي فايروس كورونا

04 نيسان / أبريل 2020 03:41

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غزة-الرأي

نفذ مجمع ناصر الطبي بالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملة بعنوان (جلوسك في بيتك خير وقاية) وذلك لرفع وعي الجمهور بمخاطر تفشي فايروس كورونا.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، قد التقيا مدير التمريض بمجمع ناصر الطبي بسام مسلم  وكذلك مجموعة من المشاركين بالحملة.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أهمية سلامة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الخدماتية والصحية والحكومية في تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، وذلك ضمن الرؤية الشمولية للجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة التي اعتمدت مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة شعبنا.

وبدوره بين مسلم أن المبادرة يتقدمها خط الدفاع الأول في مجمع ناصر الطبي والمتمثل في فريق التمريض الذين يشاركون في تنفيذها لرفع التوعية المجتمعية بين المواطنين حول مخاطر المرض وكيفية انتقال العدوى وطرق الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الفريق المشارك في الحملة جاب شوارع المحافظة والتجمعات المختلفة من أجل نشر التوعية الصحية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا.

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