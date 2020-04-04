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العدل والدفاع المدني تناقشان إجراءات تطبيق السلامة لمحطات الوقود والغاز

04 نيسان / أبريل 2020 03:43

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غزة-الرأي

ناقشت وزارة العدل و المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني إجراءات تطبيق السلامة في محطات الوقود والغاز، والموزعين، وإنفاذ القانون بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال بقيادة الدفاع المدني برئاسة المدير العام اللواء زهير شاهين بمكتبه بغزة

بدوره، رحب المستشار النحال بوفد الدفاع المدني، وأكد على تكاملية العمل في سبيل تحقيق أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء شاهين على ضرورة العمل المشترك لتفعيل كافة الصلاحيات بين الدفاع المدني والجهات القانونية الرسمية من أجل متابعة تطبيق معايير السلامة في محطات الوقود والغاز والمنشآت كافة.

واتفق الطرفان على ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل قانون العقوبات بحق المنشآت التجارية المخالفة، والإسراع في اتخاذ القرارات في القضايا العالقة.

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