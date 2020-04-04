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الموجز اليومي لعمل النيابة العامة

04 نيسان / أبريل 2020 03:47

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غزة-الرأي

▪باشرت النيابة العامةبتاريخ 2/4/2020  التحقيق في466 قضية جنائية عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

▪تم توقيف خمسة وستون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.

▪ تم توقيف 4 متهمين بجرائم أموال "نصب واحتيال"و قضايا سطو وسرقات ومعالجة أثرها واسترداد الحقوق لأصحابها.

▪ التزم المواطنين الكرام بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك كان التزام واضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي.

▪بدورها ثمنت النيابة العامة باللحمة الاجتماعية والتكافل والوعي المجتمعي، خاصة للتجار الملتزمين بالأسعار في الأسواق، مؤكده انه لم يسجل اي جريمة اقتصادية متعلقة بالاستغلال او الاحتكار أو غيرها، خلال هذا اليوم، من الضابطة القضائية المراقبة للأسواق والعاملة في الميدان، مما يدل على استقرار المعاملات التجارية المقدمة للمواطنين وتحلي التجار بحس المسؤولية.

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