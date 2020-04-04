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ضمن المنحة الأميرية

اللجنة القطرية توزع طروداً غذائية لمئات الأسر بغزة

04 نيسان / أبريل 2020 05:49

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غزة- الرأي:

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وزّعت اليوم السبت طروداً غذائية على مئات الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية توزيع الطرود الغذائية تمت من خلال الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، لتستفيد منها مئات الأسر المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الأشد فقراً وبحاجة للمساعدة العاجلة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، تقدم بشكل يومي وجبات الطعام والمستلزمات الأساسية للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي بغزة.

كما قدمت اللجنة مؤخراً طروداً غذائية للمئات من أهالي المحجورين، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

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