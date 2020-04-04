الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 4 إبريل 2020

غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء السبت، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

نؤكد استمرار إغلاق المعابر الخاصة بالأفراد وأي عائد لقطاع غزة عبرها سيتم حجره صحياً 21 يوماً قابلة للزيادة.

ندعو الأهالي لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على سلامتهم.

تم تسجيل انخفاضاً في معدل الجريمة خلال شهر مارس، ونؤكد توفر السلع الأساسية.

نؤكد استمرار قرار إغلاق صالات الأفراح والاستراحات البحرية ومنع التجمعات.

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع إجراءاتها الاحترازية أولاً بأول لتحصين المجتمع من جائحة كورونا.

نؤكد ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا إلى خمس حالات بحمد الله والوضع الصحي للحالات المتبقية مطمئن ومستقر.

الطواقم الطبية تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي وجميعهم بصحة جيدة.

60% من مستضافي مراكز الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات.

الطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات للحالات المشتبهة وكانت معظم النتائج سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الأن.

نظام الترصد الوبائي ساهم في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الأعراض عليها، ما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة ولم تسجل أي إصابة داخل المجتمع في قطاع غزة.

مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية وما وصلنا من مختلف الجهات مساعدات خجولة لا تسعفنا في مواجهة جائحة كورونا.

مواد فحص فيروس كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة أيام ونطالب الجهات المعنية بإرسال كميات كافية منها.

نطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في دعم احتياجاتنا الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات وقطع غيار الاجهزة الطبية.

ما تم إرساله من رام الله هو 1500 أنبوب لسحب العينات تقدر بـ4000 دولار ولا يمكن الاستفادة منها دون إرسال مواد الفحص المرتبطة بها.

أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة المتوفرة تكاد تكفي حاجة المرضى اليومية ونحتاج بشكل طارئ وعاجل إلى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا.

مع اقتراب إنهاء فترة الحجر الصحي للدفعة الأولى من أهلنا المستضافين في المركز نؤكد عليهم جميعاً عدم الاختلاط والالتزام بجملة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة التي ستقدمها لهم الطواقم الطبية.

نؤكد على المواطنين بالالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر.

ندعو المواطنين إلى ضرورة وضع كمامة على الأنف والفم خلال زيارتهم للعيادات والمستشفيات والأسواق التجارية والأماكن المغلقة من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع .