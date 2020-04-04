وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة تدنيس الاحتلال للأقصى ومنع الآذان بالمسجد الإبراهيمي الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الموجز اليومي لعمل النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية العدل والدفاع المدني تناقشان إجراءات تطبيق السلامة لمحطات الوقود والغاز وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر ينفذحملة لرفع وعي الجمهور بمخاطر تفشي فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات بغزة تغلق محطتين لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشروط السلامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم 75 جولة كشفية على محال المهن الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية حاولوا تجنب كورونا بوصفة "غريبة".. والنتيجة 16 حالة وفاة وكالة الرأي الفلسطينية "حشرة كريهة" تهدد إمدادات العالم من البندق وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيفية إصلاح شبكات الـ wi fi البطيئة على هاتف أندرويد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة بغزة تعلن إجراءات التعامل لإنهاء الحجر الصحي للأهالي

04 نيسان / أبريل 2020 06:16

8ZZs8
8ZZs8

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت، عن جملة من الإجراءات التي سيتم بناءً عليها إنهاء الحجر الصحي للأهالي بمراكز الحجر المختلفة.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة كمال موسى لـ"الرأي"، إنه سيتم تطبيق إجراءات لإنهاء فترة الحجر المقررة 21 يومياً وفق التالي:

1. فحص PCR   لكل النزلاء خلال الفترة ما بين (18-20) يوم من تاريخ الحجر.

2. خلو جميع الفحوصات المخبرية للنزلاء من أي إصابة بفيروس كوفيد-19.

3. معاينة جميع النزلاء و التأكد من خلوهم من أي اعراض تنفسية (ارتفاع حرارة – سعال).

4. في حال ظهور أي أعراض تنفسية (ارتفاع حرارة – سعال) لأحد النزلاء يتم فحص PCR  و يتم تأجيل إنهاء الحجر.

5. لا يوجد هناك حاجة لسحب عينة PCR  للطواقم الصحية و الأمنية و عمال شركة النظافة في حال خلو جميع النزلاء من أي اصابة بالفيروس.

6. يتم إنهاء الحجر صباح اليوم الثاني والعشرين.

7. تطهير المدارس بعد اخلائها ب 24 ساعة بدءا بتنظيفها وغسلها و من ثم تطهيرها وفتح جميع النوافذ.

8. يمكن إعادة استخدام المدرسة بعد 24 ساعة من التطهير.

9. إعطاء نشرة إرشادية للمغادرين.

يذكر أن وزارة الصحة ممثلة بالطواقم الطبية المختلفة تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي موزعة على محافظات قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟