الصحة بغزة تعلن إجراءات التعامل لإنهاء الحجر الصحي للأهالي

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت، عن جملة من الإجراءات التي سيتم بناءً عليها إنهاء الحجر الصحي للأهالي بمراكز الحجر المختلفة.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة كمال موسى لـ"الرأي"، إنه سيتم تطبيق إجراءات لإنهاء فترة الحجر المقررة 21 يومياً وفق التالي:

1. فحص PCR لكل النزلاء خلال الفترة ما بين (18-20) يوم من تاريخ الحجر.

2. خلو جميع الفحوصات المخبرية للنزلاء من أي إصابة بفيروس كوفيد-19.

3. معاينة جميع النزلاء و التأكد من خلوهم من أي اعراض تنفسية (ارتفاع حرارة – سعال).

4. في حال ظهور أي أعراض تنفسية (ارتفاع حرارة – سعال) لأحد النزلاء يتم فحص PCR و يتم تأجيل إنهاء الحجر.

5. لا يوجد هناك حاجة لسحب عينة PCR للطواقم الصحية و الأمنية و عمال شركة النظافة في حال خلو جميع النزلاء من أي اصابة بالفيروس.

6. يتم إنهاء الحجر صباح اليوم الثاني والعشرين.

7. تطهير المدارس بعد اخلائها ب 24 ساعة بدءا بتنظيفها وغسلها و من ثم تطهيرها وفتح جميع النوافذ.

8. يمكن إعادة استخدام المدرسة بعد 24 ساعة من التطهير.

9. إعطاء نشرة إرشادية للمغادرين.

يذكر أن وزارة الصحة ممثلة بالطواقم الطبية المختلفة تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي موزعة على محافظات قطاع غزة.