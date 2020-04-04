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رابط..العمل تطلق صفحة إلكترونية لحصر المتضررين من جائحة "كورونا"

04 نيسان / أبريل 2020 09:19

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غزة- الرأي:

أطلقت وزارة العمل في قطاع غزة، صفحة إلكترونية على موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها على الإنترنت، لحضر المتضررين من جائحة "كورونا".

ودعت الوزارة كافة العمال وأصحاب العمل في قطاع غزة المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" لتسجيل بياناتهم عبر تلك الصفحة.

وبينت أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهودها، للحد من تبعات حالة الطوارئ على مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة، لتعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة.

وأوضحت أنه جرى التواصل مع الاتحادات المسؤولة عن تلك القطاعات المتضررة لحصر أسماء العاملين فيه، لتعزيز صمودهم من خلال المنحة التي أعلن عنها رئيس المتابعة الحكومية بغزة محمد عوض.

لتسجيل بياناتك إن كنت أحد المتضررين اضغط هنا

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