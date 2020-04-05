وكالة الرأي الفلسطينية دون ملل: 7 أفكار لتسلية الأطفال في المنزل وكالة الرأي الفلسطينية إذا لم يكن لديك حمى.. كيف تعرف أنك مصاب بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية رابط..العمل تطلق صفحة إلكترونية لحصر المتضررين من جائحة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية العمل لـ"الرأي": عززنا الصحة بكوادر بشرية ونحصر المتضررين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن إجراءات التعامل لإنهاء الحجر الصحي للأهالي وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 4 إبريل 2020 وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القطرية توزع طروداً غذائية لمئات الأسر بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة تدنيس الاحتلال للأقصى ومنع الآذان بالمسجد الإبراهيمي الشهر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الموجز اليومي لعمل النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية العدل والدفاع المدني تناقشان إجراءات تطبيق السلامة لمحطات الوقود والغاز
أخبار » الأسرة و المجتمع

إذا لم يكن لديك حمى.. كيف تعرف أنك مصاب بفيروس كورونا

05 نيسان / أبريل 2020 07:41

عادة ما تشمل أعراض الفيروس التاجي ارتفاع درجة الحرارة وسعال جاف ، ولكن يمكن بسهولة الخلط بينها وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا.

 
وفقا لموقع جريدة   Express البريطاني، تم تجميع دليل لاكتشاف العلامات والأعراض الرئيسية للفيروس التاجي، خاصة مع تزداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم.
 
منذ ظهور الفيروس قتل أكثر من 37000 شخص ، وأصاب ما يقرب من 800000، فقد بدأ الفيروس لأول مرة في منطقة ووهان ، في الصين ، ولكنه انتشر منذ ذلك الحين إلى 200 دولة في جميع أنحاء العالم.
 
وحذرت منظمة الصحة العالمية الآن من أن النظم الصحية معرضة لخطر الإرهاق في العديد من البلدان ، بعد تزايد الطلب على العاملين الصحيين والمرافق الصحية.
 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم ، "لقد أثبتت الفاشيات السابقة أنه عندما تكون النظم الصحية غارقة ، فإن الوفيات الناجمة عن الظروف التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وعلاجها تزداد بشكل كبير".
 
على الرغم من أننا في خضم أزمة ، يجب أن تستمر الخدمات الصحية الأساسية. ولا يزال الأطفال يولدون ، ولا يزال يتعين توصيل اللقاحات ، ولا يزال الناس بحاجة إلى علاج منقذ للحياة لمجموعة من الأمراض الأخرى. 
 

أعراض فيروس كورونا الاكثر انتشارا:

حمى
سعال جاف
ضيق في التنفس
آلام العضلات
إعياء

الأعراض الأقل شيوعًا:

تراكم البلغم
صداع الراس
نفث الدم
إسهال
الأعراض الشاذة :
سيلان الأنف
إلتهاب الحلق
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

حماية : يطالب بلجنة دولية للكشف عن صحة وسلامة الاسرى في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟