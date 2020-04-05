كيف تعتنى بصحتك العقلية أثناء فترات العزل بسبب كورونا

للحفاظ على صحة المواطنين، أصدرت العديد من الدول قرارات حظر التجول، والهدف هو تقليل نسبة الاحتكاك بين الأشخاص، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا التاجي، وللحفاظ على صحة الأشخاص وتقليل قدر الإمكان حالات الإصابة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday"، أن العزلة لفترات طويلة تعد من الأمور التي تؤثر سلبًا على الصحة العقلية، وتزيد من الشعور بالقلق والتوتر وزيادة فرص الإصابة بالاكتئاب.

وقدم التقرير، العديد من النصائح الإيجابية، التي تساهم في تنشيط المخ والحد من تعرضه للكسل نتيجة للقلق والتوتر بسبب متابعة أخر أخبار فيروس كورونا التاجي، وذلك وفقا لأطباء نفسيين وهم تانيا ديجوري ، و كات هونسل، وهي:

-في حالة أنك تشعر بالاكتئاب نتيجة لممارستك للعمل من المنزل، فعليك أن تعلم جيدا أن هذا الأمر لفترة ولن يستمر، وعليك النظر للأمور بشكل إيجابي، لأن العمل من المنزل يوفر لك إمكانية الإبداع في بيئة مريحة ومألوفة لك.

-تجنب مزج احتياجات المنزل وبالعمل، لأن هذا الأمر يتسبب في زيادة عدد ساعات العمل الخاصة بك، ويزيد من فرص تعرضك للضغوط النفسية والذهنية، ويقودك للاكتئاب.

-الدردشة مع المقربين لك يوميا تعد من الحيل الجيدة، التي تساعد بشكل كبير في تدريب العقل علي التعامل مع الآخرين، وتقضي علي الشعور بالوحدة نتيجة العزلة، وأيضا تحد من الإصابة بالقلق و الملل.

-المشاركة اليومية في أعمال المنزل، تخلق نوع من الترابط الأسري، وتزيد من فرص الشعور بالراحة النفسية، وتنمي العقل بشكل ملحوظ لأنه يشعر بالراحة.

-نصح خبراء الصحة النفسي، الأشخاص خلال العزل، ضرورة تناول الأطعمة الصحية وتجنب ذات الدهون المرتفعة لأنها تقلل من نشاط العقل، ولذا عليك خلق نظام خاص بك وهو تحديد مواعيد تناولك للطعام.

-القراءة سحر كبير في تنشيط المخ، ولذا عليك القراءة بشكل يومي.