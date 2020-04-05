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شيء نادر حدوثه: مُسنّ عمره 101 عاماً يتعافى من كورونا

05 نيسان / أبريل 2020 08:08

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أعلنت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم الجمعة، عن تعافي رجلاً يدعى السيد باء يبلغ من العمر 101 عاماً، من فيروس كورونا المستجد بمدينة ريميني الواقعة على الساحل الإيطالي.

فيروس كورونا ينهزم أمام أكبر مرضاه:

يُعد هذا الرجل المعمر، أكبر مريض يشفى من مرض كوفيد 19 حتى الآن، وفقًا لموقع Times of india.

وقالت جلوريا ليزي، نائب عمدة ريميني، إن السيد باء ولد في مدينة ريميني، عام 1919، وتم إدخاله إلى مستشفى ريميني إنفيرم، قبل أسبوع، بعدما كانت جاءت نتيجة الاختبار إيجابية، ليصبح مريضاً بفيروس كورونا.

 

شفاؤه أعطى أملاً لجميع المرضى:

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية، إن المريض تعافى بعدما أصبحت قصته حديث الجميع في المستشفى: رأى الجميع أن شفاءه سيكون أملاً للجميع، حيث أنّ عمره أكثر من 100 عاماً.

واستكملت: نرى يومياً القصص الحزينة التي تخبرنا عن تفشي الفيروس، وهو شديد العدوانية على كبار السن، إلا أن هذا الرجل استطاع أن ينجو من المرض وأعطى بشفاءه أملاً لعدد كبير من المرضى، وكل من يخشى كورونا اللعين.

 

تعافي السيد باء نادر الحدوث:

وكشفت نائب عمدة ريميني، أنّ الرجل ترك المستشفى وذهب مع عائلته إلى المنزل الأربعاء الماضي، ولفتت إلى أنّ ما حدث مع السيد باء خبر نادر حدوثه ويعتبر من العجائب في بلد مغلق مثل إيطاليا بسبب جائحة كورونا.

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