الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاج الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.