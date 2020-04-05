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شرطي يرتدي خوذة فيروس كورونا

05 نيسان / أبريل 2020 08:20

شرطي يرتدي خوذة فيروس كورونا
شرطي يرتدي خوذة فيروس كورونا

محاربة فيروس كورونا تتخذ الكثير من الأشكال في مختلف دول العالم، لكن شرطي في الهند قرر أن تكتسب محاولاته بعداً مرح وأكثر رعباً في آن واحد حيث قرر أن يرتدي خوذة فيروس كورونا.

فيروس كورونا

وكانت قد نُشرت صور لشرطي المرور راجيش بابو وهو في أحد شوارع الهند ويرتدي خوذة تحمل شكل فيروس كورونا ويسأل الناس عن أسباب خروجهم من المنزل وتعريض حياتهم وحياة من حولهم للخطر.

طريقة راجيش في مكافحة كورونا كان لها صدى واسع حيث تم تداول صوره بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشادة البعض بهذه الفكرة المختلفة والمميزة بخاصة وأنه استغل رواج الفكرة لتقديم النصائحوالمعلومات للبسطاء من الناس حول طرق الوقاية من الفيروس.
الخوذة صنعها فنان هندي محلي يدعى Gowtham وصنعها باستخدام ورق مقوى وألوان وحرص على أن تكون خوذة قوية لتتحمل التواجد في الشارع مع تغيرات الجو لفترة طويلة.
أما عن الأوضاع في الهند، فقد فرضت السلطات إغلاق كامل للبلاد لمدة 21 يوماً للحد من انتشار الفيروس فيها.

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