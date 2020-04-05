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سكايب تطرح ميزة "Meet Now" لإجراء مكالمات بدون حاجة لحساب

05 نيسان / أبريل 2020 08:24

2019092105000303
2019092105000303

كشفت شركة مايكروسوفت، المالكة لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير "سكايب"، أنها ستبدأ فى تقديم ميزة مكالمات الفيديو الفردية والجماعية للمستخدمين بشكل مجاني ودون الحاجة للتسجيل في المنصة، أو تثبيت أي تطبيق على سطح المكتب أو الهواتف الذكية، حيث تحمل الميزة الجديدة اسم "Meet Now".

وبحسب موقع engadget الأمريكى فتقوم فكرة الميزة الجديدة على الدخول إلى موقع سكايب، ثم إنشاء مقابلة مجانية، وبعدها يمكن دعوة الأصدقاء عبر رابط يظهر للانضمام للمحادثة أو المقابلة بدون الحاجة لتسجيل الدخول أو تثبيت تطبيقات سكايب على أي جهاز وذلك من خلال المتصفح.

أما إذا كان المستخدم المدعو إلى المحادثة يمتلك حسابا للخدمة مسبقًا ولديه التطبيق على جهازه فسيتم فتح المحادثة من خلال التطبيق بشكل تلقائي، حيث تعد هذه الميزة مناسبة لأصحاب الشركات وفرق العمل التي تتخذ من المنازل مكانًا لها للعمل بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

كذلك فإن هذه الميزة مفيدة في نفس الوقت للأشخاص العاديين من أصدقاء وعائلة لقضاء وقت ممتع من محادثة فيديو جماعية بجودة عالية، فيما يبدو أنها ميزة من سكايب لتوفير بعض المنافس لخدمة Zoom وربما تستغل المشاكل الأمنية للشركة الأخيرة لجذب المستخدمين للمنصة مجددًا.

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