إصابة جديدة بـ "كورونا" بنابلس ترفع حصيلة الإصابات لـ 217

رام الله - الرأي

أعلن المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة عشرينية من قرية قصرة قضاء نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات أمس إلى 23 إصابة، ومجمل الإصابات إلى 217 إصابة.

وقال ملحم في بيان صحفي، إن الإصابة الجديدة لشابة (22 عاما) من قصرة قضاء نابلس، ونقلت إليها العدوى من زوجها الذي سجلت إصابته يوم أمس، وقد جرى نقلها إلى الحجر الصحي في مركز الثريا بمدينة نابلس.

وأضاف أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا وإصابة واحدة في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، و4 إصابات في قطنة وإصابة واحدة في الجديرة وإصابة واحدة في بيت عنان شمال غرب القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في صوريف، وإصابتان في حلحول، وإصابة واحدة في سعير وإصابة واحدة في يطا جنوب الخليل، و4 إصابات في ارطاس جنوب بيت لحم.