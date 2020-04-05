بسبب كورونا.. جوجل تقدم مزايا جديدة ضمن مشروع Fi للإنترنت

أدت جائحة فيروس كورونا في العديد من المشاكل لكل من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم، إذ تسبب إجراءات الإغلاق الحالية في جميع أنحاء العالم في الكثير من المخاوف، حيث يعمل الناس في جميع أنحاء العالم من المنزل وقد يتطلبون استهلاك انترنت أعلى من المعتاد.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فلتلبية الطلب على الإنترنت، قررت جوجل تقديم المزيد من سعة الإنترنت إلى عملاء Fi على خطة مرنة، ففي وقت سابق، اعتادت الشركة تقديم بيانات 15 جيجابايت لعملاء Google Fi Flexible ولكن الشركة زادت الحد الأقصى إلى 30 جيجابايت في الشهر.

وبعد 30 جيجابايت، سيتم تخفيض المستخدمين إلى 256 كيلوبت في الثانية أو سيُطلب منهم دفع المزيد مقابل المزيد من البيانات.

فيما قالت جوجل إن التغييرات التي تم إجراؤها على Google Fi مؤقتة ولكنها لم تحدد تاريخ الانتهاء، وفي وقت سابق، عرضت جوجل أيضًا Chromebook وWIFI Hotspots مجانًا للطلاب في كاليفورنيا، فيما لا تعد جوجل الشركة الوحيدة التي تعمل على كبح انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن Google Fi هو بديلا لبيانات الهاتف اللاسلكية لأجهزة محدودة من جوجل، حيث يتيح هذا المشروع للمستخدمين الاتصال بالإنترنت فى أى وقت ومكان، كما أن المستخدم يدفع رسوم عن قيمة الإنترنت الذى يستخدمه فقط دون غيره بدلا من دفع قيمة باقة كاملة.

ولم تكن جوجل الشركة التكنولوجية الوحيدة التى تقدم لمستخدميها مزايا جديدة تزامنا مع تفشى كورونا حول العالم، إذ أعلنت شركة Microsoft مؤخرًا أن فريق سلسلة التوريد العالمي لديها قد أمّن المستلزمات التي تمس الحاجة إليها والتي تضمنت معدات الحماية وموازين الحرارة، ومن ناحية أخرى، تبرعت Apple وFacebook بملايين الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا بينما قامت Razer وTesla وSpaceX بتحويل خطوط تجميع التصنيع لإنتاج أقنعة جراحية وأجهزة تهوية .