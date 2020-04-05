أبل تستحوذ على منصة Voysis للذكاء الاصطناعى

أنهت شركة أبل صفقة الاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي Voysis، والتى يمكنها فهم اللغة الطبيعية للمستخدمين لمنحهم نتائجًا دقيقة لما يرغبون بالبحث عنه عبر المساعدات الصوتية، وهو ما يعتبر خطوة مفيدة للغاية لمساعد أبل الذكى "سيري"، حيث يقوم عمل المنصة هذا، على جعل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف قادرًا على فهم طبيعة البحث بدقة عالية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقالت أبل تعليقا على الأمر: "نقوم بالاستحواذ على الشركات الصغيرة بين الحين والآخر، ولا نناقش أغراضنا وخططنا الخاصة بذلك".

فيما تعد شركة Voysis أيرلندية الجنسية إحدى الشركات التى تركز على الذكاء الاصطناعى، إلا أن عملها لا ينطوي فقط على المساعدات الصوتية الذكية، بل تتميز بتوفير تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين المساعدات الصوتي على فهم الطبيعة البشرية أو فهم البحث بطريقة طبيعية ودقيقة، وهو ما يعني دقة أكثر للمستخدمين ووقت أقل للمساعد الصوتي.

ويمكن لمنصة Voysis توفير نتائج بحث دقيقة، حيث تمنح المستخدم نتائج مباشرة لعملية البحث وبشكل دقيق، ما يعني مساعدة شركات كثيرة خاصة التي تمتلك تطبيقات المتاجر الإلكترونية على تقديم نتائج مباشرة للمستخدمين، ووفقًا لبعض التقارير، فإن أبل ستقوم بدمج خدمات الاستحواذ الجديد مع مساعدها الصوتي سيري لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي فيه، فيما أشارت بعض التقرير أن Voysis قامت بإزالة موقعها الإلكتروني عن الإنترنت بعد عملية الاستحواذ.

الجدير بالذكر أن شركة أبل استحوذت مؤخرا على العديد من الشركات الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي مثل Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio, Emotient, وغيرها وكلها من أجل تحسين سيري وباقي المزايا والمنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.