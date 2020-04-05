لاعب شهير يفيق من غيبوبة استمرت 3 سنوات

بعد غيبوبة استمرت نحو 3 سنوات، استفاق لاعب نادي أياكس أمستردام عبد الحق نوري من غيبوبته التي تعرض لها خلال إحدى مباريات فريقه الهولندي.

عبد الحق نوري يفيق من غيبوبة استمرت نحو 3 سنوات

وتداولت مواقع وصحف رياضية تصريحات لشقيق اللاعب الهولندي ذي الأصول المغربية عبد الحق نوري، والذي أعلن فيها استفاقة شقيقه من غيبوبته.

وقال عبد الرحيم نوري أن شقيقه قد استيقظ أخيراً، مشيراً إلى أن وضعه الصحي تحسن منذ أن تم نقله من المستشفى إلى المنزل، مضيفاً أن عبد الحق على دراية الآن بمكان وجوده، بعدما عاد إلى بيئته المألوفة بين أسرته.

وتابع قائلاً أن عبد الحق استفاق من غيبوبته إلا أنه مازال طريح الفراش، لافتاً إلى أنه يتفاعل ويتواصل مع أسرته سواء بتحريك حاجبيه أو بالابتسام، كما أنه أصبح قادراً على الأكل والنوم.

وأضاف أن أفراد الأسرة يحرصون على الحديث مع شقيقه وكأنه ليس شخصاً مريضاً، كما أنهم يشاهدون برفقته مباريات كرة القدم في غرفة المعيشة، وذلك بحسب ما جاء في التقارير.

وكان عبد الحق نوري، البالغ من العمر 22 عاماً، قد تعرض إلى أزمة صحية مفائجة خلال مشاركته مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي في إحدى المباريات في عام 2017، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي.

وسرعان ما تم نقله بواسطة مروحية إلى المستشفى، ودخل هناك في غيبوبة عميقة، تسببت في حالة من الحزن بين محبيه وجمهور النادي.