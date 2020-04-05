ارتفاع وفيات كورونا في "إسرائيل" لـ 46

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 46 وفاة.
وقالت الوزارة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 8,018 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 127 بحالة خطيرة.
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05 نيسان / أبريل 2020 08:36
القدس المحتلة - الرأي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 46 وفاة.
وقالت الوزارة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" ارتفع إلى 8,018 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 127 بحالة خطيرة.
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