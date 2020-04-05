خدمات الشاطئ ينجز صفقة الحارس الصباحين والحارس الكرد ينضم لاتحاد بيت حانون

نجح نادي خدمات الشاطئ- وصيف الدوري العام الممتاز، في إنجاز صفقة الحارس باسل الصباحين للظهور معه الموسم المقبل في خطوة لتعزيز مركز حراسة المرمى، وذلك ضمن صفقة رباعية أتمها النادي ذو الشعبية الجماهيرية العريضة، بحضور د. عميد عوض رئيس النادي، ونائبه د. حسام حرب.

وضمت الصفقة التي تأتي عقب خروج نادي البحرية في دور الـ16 لبطولة كأس القطاع أمام نادي نماء من الدرجة الثانية، كلاً من المدافع فضل قنيطة، وخبير الوسط سامي الداعور، والحارس عاصم أبو عاصي.

من جهة أخرى، ذكر عوض أن الشاطئ الذي يملك تاريخاً كروياً مميزاً، وقطاعاً جماهيرياً الأكبر بين الأندية الغزية، شرع في الاستعداد للظهور القوي الموسم المقبل من خلال ضم نخبة مميزة من اللاعبين، والتوقيع مع مدير فني ذو خبرة في الشارع الكروي، مرجحاً أن يتم اختيار المدرب ربحي سمور للإدارة الفنية في الفريق، إلى جانب التجديد لعدد من اللاعبين، أبرزهم الخبير سليمان العبيد، واصفاً إياه بأحد الأعمدة الرئيسة.

من جهة أخرى، أنجز نادي اتحاد بيت حانون، الصاعد الموسم الماضي للدرجة الممتازة، صفقة هامة بضم الحارس أمير الكرد، قادماً من الشاطئ في ظل حاجة الفريق لهذا المركز للمنافسة في دوري الأضواء عقب رحيل الحارس الصباحين عنه لصالح الشاطئ.

وكان اتحاد بيت حانون جدد عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أمثال يوسف أبو زيد، وأسامة أبو قرشين، وفراس الأسمر بالإضافة لمحمد القاضي إلى جانب تعاقده مع ميمنة الناجي قادماً من أهلي النصيرات.

وبدأ الكرد مسيرته في الملاعب برفقة خدمات جباليا قبل أن يتألق مع النصيرات في موسمين متتاليين، ثم انتقل للشاطئ، تبعها لأهلي بيت حانون، وساهم في صعوده للدرجة الممتازة, قبل أن يعود للشاطئ الموسم الماضي.

وقال شادي شبات رئيس النادي إن الفريق استطاع تحقيق الجزء الأول من خطته بالبقاء في الدرجة الممتازة الموسم الماضي واحتلال مركز هام على جدول الترتيب رغم صعوبة المنافسة، وهو يتطلع لتنفيذ الجزء الآخر في المنافسة على مقدمة الدوري بتمتين صفوفه بعدد من اللاعبين الأكفاء والتجديد للمدرب محمد العيماوي صاحب الإنجاز.

من جهة ثانية، تعاقد نادي بيت حانون الأهلي مع الحارس أحمد عليان قادماً من نادي الأقصى، للظهور معه الموسم المقبل للصعود إلى الدرجة الممتازة، وكان عليان الذي يتمتع ببنية جسمانية قوية، ظهر مع الرياضي، والمشتل، واليرموك، وخدمات البريج، مقدماً مستوى مميز معهم.

من جهة أخرى، واصل العديد من اللاعبين الحصول على كتب الاستغناء من أنديتهم بعد موسم غير مستقر مالياً، فقد حصل مدافع خدمات النصيرات من الدرجة الأولى، أحمد سامي، على الاستغناء في طريق بحثه عن ناديه الجديد، كما حصل المهاجم يحيى القوقا على الاستغناء من الأهلي الفلسطيني الهابط من الدرجة الممتازة الذي وقع له في الانتقالات الشتوية بعد نصف موسم مع نادي فلسطين.

وأعلن المهاجم أحمد العمواسي، رحيلة عن نادي القادسية، بعد انتهاء عقده رسمياً، حيث مثلَّ ركناً هاماً مع الفريق بفضل خبرته الكبيرة في مركز الهجوم، والتي جعلته أبرز الهدافين في المواسم الماضية. وسيكشف عن وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة. وبدوره، حصل حارس خدمات جباليا يحيى أبو عمشة على الاستغناء، وسبق له الظهور مع اتحاد بيت حانون، وخدمات جباليا .

وبدوره، قرر يحيى النجمي ترك ناديه اتحاد بيت حانون في الممتازة، وكذلك أحمد عجور من نادي الأقصى مع انتهاء عقده مع الفريق. وسبق له الظهور مع الهلال الفلسطيني، والجلاء، وبيت لاهيا، وخدمات النصيرات.

وحصل محمود الشنباري على انتقاله من نادي فلسطين بعد عدة مواسم قضاها مع اتحاد بيت حانون والتفاح وشباب جباليا والهلال وبيت حانون الأهلي والمجمع الإسلامي والصلاح وبيت لاهيا، حيث ساهم في صعود ثلاثة أندية للأولى والثانية، وكان هدافا لعدة دوريات لعب فيها، مشيراً إلى أنه سيدرس الأفضل من العروض

كما حصل حارس نادي الرضوان نايف الغول على الاستغناء الخاص به، بعد سلسلة من العروض للحصول على خدماته للاستفادة من خبراته في أندية الأهلي الفلسطيني، وشباب جباليا، والمجمع الإسلامي، والمشتل، وحصل إبراهيم الترامسي على استغنائه عن الأهلي، وبلال جندية عن نادي فلسطين. وكان جندية حصل على لقب هداف الدرجة الثانية، وظهر مع أندية المجمع الإسلامي، وحطين.

ويدرس شباب رفح من الممتازة صفقة تبادلية مع نادي الزيتون الهابط هذا الموسم إلى الدرجة الثانية، تقوم على انتقال المهاجم عبد الرحمن وشاح إلى الزيتون مقابل انتقال الهداف البارز عاهد أبو مراحيل، لتكون الصفقة الثانية للموسم المقبل بعد التوقيع مع مهاجم الشاطئ مهند أبو زيد.