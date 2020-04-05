بطولة اسبانيا: الرابطة الاسبانية تدعو الاندية الى اعتماد البطالة الجزئية

-نصحت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم انديتها اتخاذ اجراءات تتعلق باعتماد البطالة الجزئية، من اجل تقليص الخسائر الاقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان "نناشد الاندية المنتسبة، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من اجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن اجل ضمان امكانية التعافي لاحقا ايضا".

وتسمح قوانين تنظيم العمل في اسبانيا بتقليص ساعات عمل الموظفين، وبالتالي تخفيض اجورهم بالاضافة الى تجميد العمل بالعقود موقتا.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فان رابطة الدوري تتوقع خسائر قد تصل الى 6ر956 مليون يورو في حال الغاء الدوري المحلي وبطولات اخرى مثل دوري ابطال اوروبا او الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

اما اذا استكمل الدوري من دون جمهور، فان الربح الضائع سيكون قرابة 4ر303 مليون يورو، في حين يتقلص مع الجمهور الى 4ر156 مليون يورو.

واضافت الصحيفة بانه يتعين على الاندية واللاعبين التفاوض على قيمة الخسائر التي سيتكبدها كل طرف.

وكشفت الصحيفة بان الرابطة اقترحت على رابطة اللاعبين المحترفين ان يتحمل اللاعبون ما نسبته 47 في المئة في حال عدم امكانية اللعب، ونسبة 46 في المئة في حال عدم التمكن من اللعب امام الجمهور و49 في المئة اذا اقيمت المباريات بحضور الجمهور، لكن من دون التوصل الى اتفاق حتى الان.

ووافق لاعبون من اندية اسبانية عدة امثال برشلونة واتلتيكو مدريد بتخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المئة من اجل مساعدة انديتهم على تحمل التداعيات جراء توقف المسابقات. وتوقف النشاط الكروي في اسبانيا حتى اشعار آخر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البلاد بقوة وحصد 10935 شخصا حتى الان بحسب اخر حصيلة نشرتها السلطات المحلية.