غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2463 ) الاحد 5/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تستعد لـ«أسوأ سيناريو» مع عودة 50 ألف عامل من إسرائيل

هنية يبحث مع قادة الفصائل وحدة غزة والضفة ضد كورونا

فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 205 حالات

فلسطين: الجالية الفلسطينية في مصر بخير ولم تسجل أية إصابات كورونا بينها

غزة.. تعافي 5 حالات ولا إصابات جديدة بكورونا

الرئيس يهاتف مدير عام الأمن الوقائي ويشيد بجهود المؤسسة الأمنية

أخبار إسرائيلية

غانتس يحصل على وزارة القضاء في «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية المرتقبة

ترفع الحصيلة إلى 44.. الاحتلال يعلن تسجيل 4 وفيات بكورونا

العمل الإسرائيلي يعلن فك الشراكة السياسية مع ميرتس

قناة 13: غانتس لا يمانع فرض الضم على مناطق غرب الجدار الفاصيل

نحو 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا في إسرائيل

»قناة عبرية: أعداد مرتفعة وغير مصرّح بها مصابة بكورونا في القدس المحتلة

اخبار دولية

اتحاد المستثمر الفلسطيني في تركيا يطلق حملة "خير" لإغاثة أبناء شعبنا المحتاجين

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

هنية يبحث مع قادة الفصائل وحدة غزة والضفة ضد كورونا

فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 205 حالات

حماس تخشى على حياة معتقليها في السعودية في ظل انتشار كورونا

الشرق الاوسط

«الأوقاف الفلسطينية» تتهم إسرائيل بتعميق سياسة المس بالمقدسات

«فتح» تحذّر من استمرار سياسة الهدم والتصعيد الاستيطاني

الخليج الإماراتية

مركز فلسطيني يتهم «إسرائيل» بتصعيد اعتداءاتها في القدس

الشروق المصرية

الماسكات بدل الملابس».. مصانع نسيج غزة تستنفر ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد

الاهرام المصرية

هيئة الأسرى تحذر: 200 طفل فلسطيني حياتهم مهددة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب كورونا

مسئول إسرائيلي: قد نلجأ لفرض حظر كامل على العديد من المدن والأحياء منعا لتفشي كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

غزة الداخلية ب : انخفاض معدل الجريمة والقضايا الجنائية بمارس

الشرطة تعقِّم 4بلدات وتغلق محلات وتؤمن عودة عمال بالقدس

"مهجة القدس" تعلّق فعالياتها الجماعية خلال أبريل

هنية يهاتف أمير الجماعة الإسلامية في الهند

"كمال" تطالب السلطة بتحويل نصيب غزة من مساعدات كورونا

القدس المحلية

حميد يغلق منطقة برك سليمان في بيت لحم

فارس: الاحتلال يتهرب من الإفراج عن الأسرى قبل انتهاء محكوميتهم

الضابطة الجمركية تضبط مواد منتهية الصلاحية في جنين

إصابة خطيرة لفتى دهسًا بخانيونس

جهاز الضابطة الجمركية يحذر من شراء الأثاث المستعمل القادم من

محافظ سلفيت يجمد صلاحية تصاريح جميع القطاعات حتى الاربعاء

الحياة الجديدة

الأيام

غزة » : الباعة المتجولون يجنون ثمار امتناع المواطنين من دخول الأسواق

وكالة صفا

تجميد تصاريح كافة القطاعات بسلفيت حتى الاربعاء

السماح لمحال المواد التموينية بالعمل ساعتين في حلحول

حميد يغلق منطقة برك سليمان في بيت لحم

مختص يدعو لتدشين حملة إنسانية للإفراج عن الأسرى الإداريين

الشرطة تقبض على 5 اشخاص لمخالفتهم قانون الطوارئ شمال القدس

"غانتس" يوافق على ضم محدود لمستوطنات بالضفة الغربية

القدس: تحذير من شراء مقتنيات إسرائيلية تزامنًا مع "عيد الفصح"

تسليم مركز "الشيخة فاطمة" لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

تركيب وحدة تعقيم للعمال العائدين عبر "الجلمة" بجنين

الرابط.. "العمل" بغزة تبدأ تسجيل بيانات العمال المتضررين من "كورونا"

إتلاف نصف طن سلع منتهية الصلاحية في أبو ديس

"الاقتصاد": إفشال تهريب بيض فلسطيني إلى "معالي أدوميم" واعتقال المهرب

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة الصحة ب تعلن إجراءات التعامل لإنهاء الحجر الصحي للأهالي

فلسطين اليوم

سما نيوز

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قصرة يرفع إصابات اليوم إلى 23

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

أسرى يجددون الإضراب عن الطعام ويحذرون من تفشي كورونا

عرب 48

فلسطين: كورونا يعيق مراسيم الاحتفال بأحد الشعانين

الاحتلال يواصل اعتقال 200 طفل فلسطيني

عباس: نُحمّل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى والعملُ جارٍ لإعادة العمال

وكالة وفا

الكنائيس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأحد الش..

مكرمة رئاسية للعائلات المعوزة في مخيم طولكرم

ناصر الدين: صندوق "وقفة عز" يبدأ عمله الاثني..

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