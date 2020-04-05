http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2463 ) الاحد 5/4/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تستعد لـ«أسوأ سيناريو» مع عودة 50 ألف عامل من إسرائيل
هنية يبحث مع قادة الفصائل وحدة غزة والضفة ضد كورونا
فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 205 حالات
فلسطين: الجالية الفلسطينية في مصر بخير ولم تسجل أية إصابات كورونا بينها
غزة.. تعافي 5 حالات ولا إصابات جديدة بكورونا
هنية يبحث مع بري تأثير كورونا على المخيمات الفلسطينية
الرئيس يهاتف مدير عام الأمن الوقائي ويشيد بجهود المؤسسة الأمنية
أخبار إسرائيلية
غانتس يحصل على وزارة القضاء في «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية المرتقبة
ترفع الحصيلة إلى 44.. الاحتلال يعلن تسجيل 4 وفيات بكورونا
العمل الإسرائيلي يعلن فك الشراكة السياسية مع ميرتس
قناة 13: غانتس لا يمانع فرض الضم على مناطق غرب الجدار الفاصيل
نحو 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا في إسرائيل
»قناة عبرية: أعداد مرتفعة وغير مصرّح بها مصابة بكورونا في القدس المحتلة
اخبار دولية
كورونا حول العالم: المصابون يتجاوزون الـمليون و200 ألف والوفيات 65 ألف حالة
اتحاد المستثمر الفلسطيني في تركيا يطلق حملة "خير" لإغاثة أبناء شعبنا المحتاجين
أزمة كورونا .. BBC تذيع القرآن الكريم والأحاديث النبوية
أخبار عربية
مصر تتخطى الألف إصابة بـ”كورونا”
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين: المستوطنات “بؤر” ناقلة لوباء كورونا إلى الضفة
هنية يبحث مع قادة الفصائل وحدة غزة والضفة ضد كورونا
فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 205 حالات
حماس تخشى على حياة معتقليها في السعودية في ظل انتشار كورونا
الشرق الاوسط
«الأوقاف الفلسطينية» تتهم إسرائيل بتعميق سياسة المس بالمقدسات
«فتح» تحذّر من استمرار سياسة الهدم والتصعيد الاستيطاني
الخليج الإماراتية
مركز فلسطيني يتهم «إسرائيل» بتصعيد اعتداءاتها في القدس
الشروق المصرية
الماسكات بدل الملابس».. مصانع نسيج غزة تستنفر ضد كورونا
الخارجية الفلسطينية: وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس كورونا المستجد
الاهرام المصرية
هيئة الأسرى تحذر: 200 طفل فلسطيني حياتهم مهددة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب كورونا
6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.. وإجمالي الحالات 216
مسئول إسرائيلي: قد نلجأ لفرض حظر كامل على العديد من المدن والأحياء منعا لتفشي كورونا
الغد الأردنية
فلسطين.. 5 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الخليل ورام الله
الشرق القطرية
حماس تأسف لانتقال السعودية إلى موقع محاصري قضية فلسطين
تقرير فلسطيني: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لـ"كورونا"
بالصور.. اللجنة القطرية توزع طروداً غذائية لمئات الأسر المحتاجة في قطاع غزة
فلسطين: الاحتلال دنس الأقصى 15 مرة ومنع الآذان في الإبراهيمي 47 وقتا في مارس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الداخلية بغزة: انخفاض معدل الجريمة والقضايا الجنائية بمارس
الشرطة تعقِّم 4بلدات وتغلق محلات وتؤمن عودة عمال بالقدس
"مهجة القدس" تعلّق فعالياتها الجماعية خلال أبريل
خاص "العناني": الاحتلال نقل 9 أسرى محجورين لسجن جديد بالنقب
هنية يهاتف أمير الجماعة الإسلامية في الهند
"كمال" تطالب السلطة بتحويل نصيب غزة من مساعدات كورونا
القدس المحلية
حميد يغلق منطقة برك سليمان في بيت لحم
فارس: الاحتلال يتهرب من الإفراج عن الأسرى قبل انتهاء محكوميتهم
الضابطة الجمركية تضبط مواد منتهية الصلاحية في جنين
إصابة خطيرة لفتى دهسًا بخانيونس
جهاز الضابطة الجمركية يحذر من شراء الأثاث المستعمل القادم من
محافظ سلفيت يجمد صلاحية تصاريح جميع القطاعات حتى الاربعاء
الحياة الجديدة
إصابة جديدة بكورونا في قصرة يرفع إصابات اليوم إلى 23
الفنان محمد بكري: لم أنس ملاحقة جيش الاحتلال لي وانا أوثّق جرائمه
عشرات حالات الاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
مستوطنون يقتحمون حي وادي الربابة من بلدة سلوان
الأيام
»المستوطنات تحوّلت إلى بؤر ناقلة لفيروس كورونا
»عودة 50 ألف عامل تنذر بانتشار الجائحة.. والالتزام بالتدابير السد الأخير
»"كورونا" يفرض على الفصائل تغيير طبيعة وآليات عملها اليومي في غزة
»غزة: الباعة المتجولون يجنون ثمار امتناع المواطنين من دخول الأسواق
»ناصر الدين: صندوق "وقفة عز" سيبدأ عمله غداً بمبلغ أولي 5 ملايين دولار
وكالة صفا
تجميد تصاريح كافة القطاعات بسلفيت حتى الاربعاء
السماح لمحال المواد التموينية بالعمل ساعتين في حلحول
حميد يغلق منطقة برك سليمان في بيت لحم
مختص يدعو لتدشين حملة إنسانية للإفراج عن الأسرى الإداريين
الشرطة تقبض على 5 اشخاص لمخالفتهم قانون الطوارئ شمال القدس
"غانتس" يوافق على ضم محدود لمستوطنات بالضفة الغربية
القدس: تحذير من شراء مقتنيات إسرائيلية تزامنًا مع "عيد الفصح"
تسليم مركز "الشيخة فاطمة" لبلدية بيت أمر كمركز للعزل
تركيب وحدة تعقيم للعمال العائدين عبر "الجلمة" بجنين
الرابط.. "العمل" بغزة تبدأ تسجيل بيانات العمال المتضررين من "كورونا"
إتلاف نصف طن سلع منتهية الصلاحية في أبو ديس
"الاقتصاد": إفشال تهريب بيض فلسطيني إلى "معالي أدوميم" واعتقال المهرب
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة جديدة بـ "كورونا" بنابلس ترفع حصيلة الإصابات لـ 217
رابط..العمل تطلق صفحة إلكترونية لحصر المتضررين من جائحة "كورونا"
العمل لـ"الرأي": عززنا الصحة بكوادر بشرية ونحصر المتضررين
الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة "كورونا" 4 إبريل 2020
الصحة بغزة تعلن إجراءات التعامل لإنهاء الحجر الصحي للأهالي
حصيلة تدنيس الاحتلال للأقصى ومنع الآذان بالمسجد الإبراهيمي الشهر الماضي
نقل أسرى تم حجرهم إلى سجن "سهرونيم" وحجر أسيرين من الأشبال
فلسطين اليوم
القيادي الحساينة: صمت العالم على استمرار اعتقال الأسرى في ظل جائحة كورونا "خيانة"
كورونا في "اسرائيل": اصابات تصل لـ8018 وارتفاع الوفيات ل46 حالة
جيش الاحتلال يستفيد من مواجهة كورونا في حروب بيولوجية مستقبلية
في زمن كورونا.. الاحتلال يجبر وزير فلسطيني على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء
وزارة العمل تعلن عن 400 عقد تشغيل مؤقت لمواجهة فيروس كورونا
الاقتصاد: السوق الفلسطينية خالية من الدواجن الإسرائيلية
سما نيوز
خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا
صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"
قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قصرة يرفع إصابات اليوم إلى 23
بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!
أسرى يجددون الإضراب عن الطعام ويحذرون من تفشي كورونا
عرب 48
فلسطين: كورونا يعيق مراسيم الاحتفال بأحد الشعانين
الاحتلال يواصل اعتقال 200 طفل فلسطيني
عباس: نُحمّل الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسرى والعملُ جارٍ لإعادة العمال
وكالة وفا
الكنائيس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأحد الش..
مكرمة رئاسية للعائلات المعوزة في مخيم طولكرم
ناصر الدين: صندوق "وقفة عز" يبدأ عمله الاثني..
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 نيسان (أبريل)
- 2002م اشتباكات عنيفة وقوية بين المقاومة الشعبية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين.
- 1958م إضراب شامل في السجون الإسرائيلية للمعتقلين تضامناً مع سجناء عسقلان الذين أعلنوا الإضراب الشامل فيما سابق.
- 1956م المدفعية الإسرائيلية تقصف وسط مدينة غزة وشارع عمر المختار والحي التجاري، وقد أسفر ذلك عن استشهاد 60 شخصاً وجرح 93 آخرين.
- 1945م أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بأن تبديل السياسة الأمريكية لن تجري إلا بمشورة العرب و أن الولايات المتحدة تتعهّد بعدم القيام بأيّ عملٍ عدائيّ نحو العرب في قضية فلسطين.