النيابة العامة تصدر تقريرها لشهر مارس الماضي

غزة- الرأي

أظهرت النيابة العامة خلال تقريرها لشهر مارس الماضي 2020 مؤشرات أداء النيابة والتي تم من خلالها التحقيق في 4661 شكوى، حفظت منها 341 شكوى، منها 200 شكوى لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.

كما أودعت النيابات الجزئية والكلية 1127 قضية (جناية وجنحة)، لدى محاكم اول درجة.

في حين ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته أمام درجات المحاكم كافة في 2939 قضية (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:

وكذلك ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في 1477 جنحة، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في 1010 جناية في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.

وترافعت نيابة الاستئناف والنقض في 350 استئناف وطعن وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

فيما تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في 102 من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.

ثانياً: إلتزام مجتمعي بالتواصل:

وخلال شهر مارس الماضي، افتتحت النيابة العامة ضمن نهجهها التطويري الاستقبال المركزي لسرايا نيابة غزة في مدخل البناية لكافة دوائرها، وأرفدت الصالة بأحدث التقنيات العالية، وجهاز المناداة؛ لتنظيم استقبال المراجعين، والتصميمات ذات الطابع الوطني، والشعارات التي تعزز قيم العدالة، والتعليمات الخاصة بالمواطنين.

واوضح التقرير أن موظفي الاستقبال يجيبون عن كافة استفسارات المواطنين، من خلال برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، ويرسل الإشعارات برسائل قصيرة عن إجابة الطلبات والاستفسارات وحركة الملف الجزائي.

وأفاد ان النيابة العامة وجهت المراجعين بتقديم الشكاوى والرد عليها عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، وأُصدرت التعليمات لأقسام الاستقبال والمتابعة في الرد على المواطنين يومياً بدلاً عن المراجعات أمام أروقة النيابات والمراكز الشرطية في ظل "جائحة كورونا".

كما أصدر النائب العام التعليمات بدوام أعضاء النيابات الجزئية في المراكز الشرطية؛ لضمان سير العمل في ظل حالة الطوارئ، والتعليمات لرؤساء النيابات بالدوام بالحد الأدنى؛ لمتابعة الأمور العاجلة والطارئة.

وبينت أن النيابة العامة اصدرت يومياً خلال شهر مارس الماضي، موجزها اليومي ودورها الريادي في مكافحة الجريمة، وبالأخص الإشاعات ومحاربة الجرائم الاقتصادية، وضمان الالتزام بالحجر الصحي حسب تعليمات الوقاية.

وخلال مارس الماضي، واصل النائب العام ورؤساء النيابات نهجهم في تطبيق سياسة الباب المفتوح لتسهيل اجراءات المواطنين وضمان عدالة الإجراء، وتحقيق النزاهة والشفافية، وإعادة الحقوق لأصحابها وتمت الإجراءات وفق التالي:

كما أرسلت اقسام الاستقبال والمتابعة بالنيابات 5450 رسالة نصية قصيرة sms عبر البرنامج الإلكتروني "العدالة الجنائية " ردا على مظالم المواطنين وطلباتهم.

واشار التقرير أن النائب العام عقد مع رؤساء النيابات في النصف الأول من الشهر210 جلسة استماع للمواطنين لحل اشكالياتهم والوقوف على سلامة الاجراءات المتخذة من واقع الملف الجزائي، ثم تم توقيف جلسات الاستماع مؤقتاً للظروف الاستثنائية.

ثالثاً: دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني:

وأظهر التقرير أن نيابة جرائم الأموال عالجت31 قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل 3.895.716 ثلاث ملايين وثمانمئة وخمس وتسعون ألفاً وسبعمئة وستة عشر شيكلاً.

ونجحت سياسة الاستخاراءات المدروسة ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين , حيث بلغ عدد القضايا الواردة 247 قضية وكان المسدد منها 198 قضية، وكان إجمالي قيمة الأموال المسددة مقوّمة بعملة الشيكل 2.090.236 مليونان وتسعون ألفاً ومئتان وست وثلاثون شيكلاً، وتمت الإجراءات عبر التالي:

أ‌. اعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.

ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.

ت‌. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.